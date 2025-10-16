華梵大學老梅樹育上百苗 師生傳承種下二代梅樹

快訊

中央社／ 台北16日電

華梵大學校內一棵老梅樹自然落果冒出新芽，育出上百樹苗。校方今天舉辦活動，邀師生一同運用樹苗種下「二代梅樹」，紀念創辦人曉雲導師禪寂21週年，傳承「覺之教育」精神。

華梵大學今天舉辦的二代梅樹種植活動，吸引200多名師生認養和參與，在校內種下近300株梅花與五葉松等樹苗。

華梵大學董事長悟觀法師指出，創辦人曉雲導師深愛梅花，也是台灣第一名提倡「園林思想」與「覺之教育」的人。近日校內一棵老梅樹落果後，竟生出100多顆小樹苗，悟觀法師驚喜之餘，決定發起二代梅樹種植活動，將梅樹加上五葉松、菩提樹與肖楠等共有近300株樹木遍植校園各處。

今天活動中，眾人從紀念會場步行到曉雲導師當年闢建的松崗與梅園，將五葉松與梅樹樹苗植入坡地的樹穴中，再覆土澆水，象徵華梵大學的教育理念薪火相傳。

華梵大學校長李天任表示，曉雲導師一生不蓋寺廟、不當住持，只以教育作為修行的道場，今天這麼多師生、貴賓共聚一堂，見證曉雲導師崇高理想的延續，也見證華梵人在艱困的高教時局中，仍然堅守信念。

參與活動的中華大學校長劉維琪表示，大家都關心AI（人工智慧）在高教的發展和影響，但AI不能自覺、覺人，因此「覺之教育」將成為未來高教不可取代的主軸方向。

前教育部次長陳德華也說，如今台灣高教基本核心日益流失與世俗化，更讓人深深體會「覺之教育」與園林思想的意涵，值得更發揚光大。

華梵大學 高教 法師

