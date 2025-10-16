清寒大學生繳不出學費墜樓亡！外婆淚：多關愛內向孩子不再有悲劇

台中朝陽科技大學20歲李姓大二男學生因家境清寒，日前辦理休學因湊不到1.8萬元學雜費，一時想不開尋短，離世前還傳訊給讀高二的弟弟，表示手機交給他，還可以賣些錢。事件一曝光引發熱議，並湧來各地愛心。男大生的外婆表示，盼政府、社會對於內向孩子應多點關愛，不要讓悲劇再發生。

朝陽科技大學表示，校方接獲消息後，相當震驚並深感遺憾，並指出該生在一年級下學期曾透過導師協助，申請學雜費減免，但本學期並未再提出申請，因此系統中未顯示其中低收入戶資格。

當地里長霧峰北柳里長吳儒親說，這對兄弟從小由爺爺與祖母扶養長大，爺爺過世後，搬至外公、外婆家生活，租屋度日，外公外婆身體狀況不佳，但種菜、賣菜，生活務實，這對兄弟都很乖，哥哥打工念大學，弟弟白天打工、晚上讀書，兄弟倆都是打工、在家裡二點一線，生活很單純。」

吳儒親說明，事件一曝光後，各界的關心、問候電話不斷，甚至湧入李男外公、外婆住處，由於兩老年事已高，李男高二的弟弟還在念書，心情尚無法平復，對於外界過多的關心，已承受不了，委由她代為協助、發聲。

吳儒親指出，各界的愛心，最多是詢問要如何幫助高二的弟弟，有的要幫助學費，也有的指名要小額捐款，還殯葬業者要提供靈骨塔，協助男大生後事，由於家屬選擇讓哥哥樹葬圓滿後事，婉拒靈骨塔業者的愛心。

男大生的外婆也請吳儒親代為轉達，感謝社會各界的愛心，她和外公只是想要知道學校程序在哪一個步驟讓孩子卡住？為何一個孩子好好去上學，卻遇到如此境地？她認為，不是每個孩子都會四處詢問，很多都像她的外孫是內向的孩子，政府、社會對於內向孩子應多點關愛，不要讓悲劇再發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

