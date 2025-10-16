東海大學老師扮「鬼修女」上課...網友直呼會做惡夢 校方說明了

萬聖節將至，東海大學昨有英文教師打扮成鬼修女上課，學生將照片PO網，引發熱議，有網友直呼好可怕！也有人說「可能做惡夢」，另有校友讚稱說「穿成這樣的老師太強大！」校方解釋，該教師因昨中午要參加萬聖節活動，擔心準備不及而先化妝授課，授課中也以英文向學生介紹萬聖節活動，並未影響教學。

東海大學一名教師昨天上課打扮成鬼修女，妝容逼真，相當嚇人。學生昨拍照，並在Threads上發文指出「我大東海果然最屌，老師上課扮鬼修女」，不少網友看到後直呼好可怕，也有網友說「希望老師能扮Elsa」，更有人說「這樣上課因該不敢睡覺，可能做惡夢」。

東海大學表示，東海大學英語中心昨日中午舉辦萬聖節主題活動，活動在讓學生透過節慶文化體驗，提升英語學習動機與跨文化理解。

參與活動的大一林姓英文教師，因上午有課程安排、擔心中午活動前準備時間不足，遂於課前先完成萬聖節主題妝容，再前往授課。林老師同時也向學生簡單介紹英語中心的萬聖節活動，邀請同學共襄盛舉。

東海大學指出，整體過程屬於校內英語中心的教育活動延伸，氣氛輕鬆，並未影響教學內容或課堂秩序。校方強調一貫重視教學專業與文化創意並行，鼓勵教師以創新方式引導學生體驗語言與文化。 東海大學英語中心昨日中午舉辦萬聖節主題活動，參與活動的大一林姓英文教師打扮成鬼修女。圖／東海大學提供 萬聖節將至，東海大學昨有英文教師打扮成鬼修女上課，學生將照片PO網，引發熱議。圖／擷取自Threads

