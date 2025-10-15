彰師大輔諮系爆性侵性騷 監委自動調查：全台單一系所最多教師涉案
監察委員紀惠容、葉大華今天表示，國立彰化師範大學輔導與諮商學系在3年間爆出多達4名教授涉及性騷擾、性侵害等事件，是台灣有史以來單一系所最多教師涉及性平事件的重大案件，有深究必要，已申請自動調查。
彰師大輔導諮商系先後發生多起性騷事件，校方先前發聲明稿，說明涉案的張姓教授已退休，另名黃姓教授依法報請解聘，其餘2名王姓教授依性平法調查中。
監委紀惠容、葉大華透過新聞稿表示，本案為台灣有史以來單一系所最多教師涉及性平事件的重大案件，且涉案教授都具諮商輔導背景，彰師大疑未妥適處理，使校園性平事件處理機制與程序屢遭質疑，導致學生與校友自建「Standbyme」平台發文控訴。
監委指出，究竟校方處理過程有無符合相關法規與程序；相關性平機制有無漏洞；權責機關及人員是否涉有違失等，都有深究必要，將深入調查。
