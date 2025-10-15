快訊

通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮大學辦珍古德追思禮拜 承諾延續根與芽精神

中央社／ 台南15日電
國際知名靈長類動物學家暨聯合國和平大使珍古德（Jane Goodall）日前辭世，長榮大學15日下午舉辦追思禮拜，參與者起立低頭默禱。中央社
國際知名靈長類動物學家暨聯合國和平大使珍古德（Jane Goodall）日前辭世，長榮大學15日下午舉辦追思禮拜，參與者起立低頭默禱。中央社

國際知名靈長類動物學家暨聯合國和平大使珍古德（Jane Goodall）1日辭世，長榮大學與國際珍古德協會累積逾10年交流情誼，今天舉辦追思禮拜，承諾延續「根與芽」精神。

追思禮拜下午在長榮大學國際會議廳舉行，由牧師鄭明智主禮，全體與會者合唱詩歌「奇異恩典」，並播放「博士腳蹤」影片回顧珍古德貢獻。

長榮大學董事劉立仁、校長孫惠民、前校長李泳龍、國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）執行長郭雪貞，在追思會中分享與珍古德互動的故事，還有來自蒲隆地、坦尚尼亞與史瓦帝尼等國家的環教學院學生代表獻唱自創歌曲「Together We Rise」。

長榮大學提供資料指出，珍古德與長榮大學情誼始於2012年珍古德首次訪問台南，參訪當時正在整治中的二仁溪，讚揚是「河川改造的最佳典範」，並讚揚長榮大學實踐的「行動教育」精神，與她創立的「根與芽」（Roots & Shoots）理念相互呼應。

長榮大學指出，自2014年起，長榮大學與珍古德協會展開長期合作，共同設立「國際珍古德根與芽生態教育中心」，長榮大學更於2017年成立環境教育國際實驗學院與永續發展國際學士學位學程，由珍古德親任榮譽院長，而校方自籌經費設立的「珍古德博士獎學金」，已支持來自13個國家共158名青年學生來台深造。

長榮大學表示，未來將延續珍古德「根與芽」信念，讓希望持續發芽，並回憶她的智慧與溫暖，感受她留給世界的美好。

長榮大學 珍古德

延伸閱讀

珍古德遺願曝光 「想把川普、習近平與普亭送上太空」

珍古德臨終語出驚人！想送川普習近平到太空原因曝光 這些人也被點名

【隱藏美鞋】HOKA「芭蕾繫帶瑪莉珍」沒開賣就成爆款！運動厚底＋皮革鞋身，台灣售價、開賣日報你知

珍古德的「根與芽」在台南茁壯 化為青年世代守護家鄉的力量

相關新聞

清寒大學生辦休學不成身亡 最後僅1支手機送給弟弟

台中一名大學二年級李姓學生因家中清寒，日前想辦理休學卻被學校要收取1萬8千元學雜費，一時想不開尋短。據了解，他離世前僅留...

長榮大學辦珍古德追思禮拜 承諾延續根與芽精神

國際知名靈長類動物學家暨聯合國和平大使珍古德（Jane Goodall）1日辭世，長榮大學與國際珍古德協會累積逾10年交...

新北石門農場與台灣大學攜手 簽署備忘錄強化生態復育

中華民國山海嶼田永續發展協會致力於生態復育，於石門出磺口農場復育多元生態動植物、水草與原生魚。近來再與國立臺灣大學生物環境系統工程學系設施與環境工程研究團隊簽署生態復育合作備忘錄，未來將會結合雙方的資源與場域，共同推動生態復育、物種保育及環境教育。

清寒大學生疑繳不出1.8萬學費身亡 中市社會局曝家庭狀況

台中一名大學二年級李姓學生疑因家境清寒，想辦休學後提早當兵賺錢，未料休學時竟還得被學校要求繳付3分之1的1萬8千元學費，...

北醫大獲贈等值4000萬股票 將用於獎勵婦癌傑出研究學者

台北醫學大學今舉行「徐千田教授紀念講座基金」捐贈儀式，由北醫大接受財團法人徐千田防癌基金會捐贈等值新台幣4000萬元股票...

清寒大學生辦休學不成身亡 校方解釋並不知學生家境

台中一名大學二年級李姓學生日前輕生亡，家人向民代投訴，指他是因為家境清寒想辦休學後提早當兵好賺錢，未料休學時竟還得被學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。