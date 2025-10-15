長榮大學辦珍古德追思禮拜 承諾延續根與芽精神
國際知名靈長類動物學家暨聯合國和平大使珍古德（Jane Goodall）1日辭世，長榮大學與國際珍古德協會累積逾10年交流情誼，今天舉辦追思禮拜，承諾延續「根與芽」精神。
追思禮拜下午在長榮大學國際會議廳舉行，由牧師鄭明智主禮，全體與會者合唱詩歌「奇異恩典」，並播放「博士腳蹤」影片回顧珍古德貢獻。
長榮大學董事劉立仁、校長孫惠民、前校長李泳龍、國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）執行長郭雪貞，在追思會中分享與珍古德互動的故事，還有來自蒲隆地、坦尚尼亞與史瓦帝尼等國家的環教學院學生代表獻唱自創歌曲「Together We Rise」。
長榮大學提供資料指出，珍古德與長榮大學情誼始於2012年珍古德首次訪問台南，參訪當時正在整治中的二仁溪，讚揚是「河川改造的最佳典範」，並讚揚長榮大學實踐的「行動教育」精神，與她創立的「根與芽」（Roots & Shoots）理念相互呼應。
長榮大學指出，自2014年起，長榮大學與珍古德協會展開長期合作，共同設立「國際珍古德根與芽生態教育中心」，長榮大學更於2017年成立環境教育國際實驗學院與永續發展國際學士學位學程，由珍古德親任榮譽院長，而校方自籌經費設立的「珍古德博士獎學金」，已支持來自13個國家共158名青年學生來台深造。
長榮大學表示，未來將延續珍古德「根與芽」信念，讓希望持續發芽，並回憶她的智慧與溫暖，感受她留給世界的美好。
