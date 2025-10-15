清寒大學生辦休學不成身亡 最後僅1支手機送給弟弟

台中一名大學二年級李姓學生因家中清寒，日前想辦理休學卻被學校要收取1萬8千元學雜費，一時想不開尋短。據了解，他離世前僅留下手機一支要給尚讀高中二年級的弟弟，市議員李天生今呼籲，希望社會局和社會安全網不要再漏接了。

李天生說，李姓學生自幼因父母不知去向而隨祖父母生活，但祖父母後來相繼去世，兄弟倆小學時又轉而投靠外公、外婆，從小並受公益機構協助，但因外公領有勞保，不屬中低收入戶，讀大學後也一直到加油站半工半讀。

因為外公的身體不好，經常需要看病，李姓大學生一直想找正職工作，但都因為正職工作都要求須當過兵。他因此想要辦了休學，先把兵當完，能賺錢養家，有機會再讀書，因此才會想到要去辦休學。

李天生說，李姓大學生和外公、外婆住在霧峰區北柳里，但為了辦休學還得依規定繳1萬8千元學雜費後，心情不佳，隔天被人發現他回到幼時和祖父母居住的市區復興路一處社區從7樓頂墜下，墜下前還把身上的手機放在一旁，並發了簡訊給弟弟，說手機交給他，也許還可以賣些錢，「先走了，對不起」。

雖然李姓大學生就讀的大學說，並不知道李家的家境，收1萬8千元學雜費亦是依教育部規定。但李天生表示，經教育部技職司了解，李姓大學生一年級下學期時，曾透過導師協助申請學雜費減免，辦理單位是學校的學務處，而辦理休、退學的是教務處，兩單位橫向連繫不佳，教務處才會不知李姓大學生的情況。若是兩單位能透過電腦註記，只要一打開電腦學生的家庭狀況可以一目瞭然，也許就不至於發生這樣的憾事。

還有，李姓大學生因年滿20歲，一直協助他們的公益機構不再協助，僅幫助尚在高中就讀的弟弟，但事實上他們的家庭狀況並未解決，希望社會局應該協助解決，社會安全網不要再漏接。

李天生說，李姓大學生走了之後，他的家人仍受衝擊，他已協調霧峰北柳里長共同關心，許多善心人士想幫忙，也可以透過他的服務處和里長處理，總之是不要看到有類似事件重演。

校方說，李姓大學生的外公後來有把榮譽畢業證書燒給他，學校也致贈慰問金，還有許多校友想給予協助，學校除了表示傷痛與哀悼，也會就如何加強橫向連繫進一步改善。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

