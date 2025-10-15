新北石門農場與台灣大學攜手 簽署備忘錄強化生態復育
中華民國山海嶼田永續發展協會致力於生態復育，於石門出磺口農場復育多元生態動植物、水草與原生魚。近來再與國立臺灣大學生物環境系統工程學系設施與環境工程研究團隊簽署生態復育合作備忘錄，未來將會結合雙方的資源與場域，共同推動生態復育、物種保育及環境教育。
中華民國山海嶼田永續發展協會理事長余英宗指出，今年跟石門區公所合作在出磺口農場開闢了多個復育池，這次也很開心在楊梅高中的媒合牽線下，能夠與台灣大學生物環境系統工程學系設施與環境工程研究團隊簽訂合作備忘錄，未來期待透過產官學的合作，能夠擴大復育出磺口農場的生態。
台灣大學生物環境系統工程學系設施與環境工程研究團隊負責人侯文祥說，一直以來研究團隊致力於維護濕地生態，復育原生與瀕危的物種，而石門出磺口農場的生態多樣性與多種瀕危植物擁有教育價值，未來台團隊將會把出磺口農場的台灣萍蓬草帶回台灣大學瑠公圳進行復育嘗試，看看不同的環境、不同的水溫下，台灣萍蓬草的生長樣態。
石門區長吳家兆表示，一路支持中華民國山海嶼田永續發展協會執行石門當地的生態復育計畫，這次相當開心能來見證這場合作備忘錄的簽署。也期待在產官學多方的合作下，石門的生態能夠復育且越來越多樣性，未來有機會能夠作為復育的典範，被全台灣看見。
出磺口農場從農場成立以來就一直著手復育生態，近年來在石門區公所、中華民國山海嶼田永續發展協會、楊梅高中與台灣大學生物環境系統工程學系設施與環境工程研究團隊資源與技術的挹注，相信未來生態會更趨多樣性，並且也將會有更多的原生生態被復育回來。
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言