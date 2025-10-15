聽新聞
0:00 / 0:00
清寒大學生疑繳不出1.8萬學費身亡 中市社會局曝家庭狀況
台中一名大學二年級李姓學生疑因家境清寒，想辦休學後提早當兵賺錢，未料休學時竟還得被學校要求繳付3分之1的1萬8千元學費，最後走上絕路。校方表示，學校有急難救助金等資源，問題可以協助，但並無從得知李生的家境，感到遺憾。中市社會局指出，大學生一家為中低收入戶，領有社福補助，將持續關懷追蹤。
社會局表示，大學生一家為中低收入戶，領有相關福利補助，外公目前擔任保全，弟弟半工讀。社工將持續關懷協助，連結經濟扶助等資源，並追蹤弟弟的就學與就業情形。
社會局提到，中低收入戶除了可依個別身分領取中低老人生活津貼、身心障礙生活補助費或經濟弱勢兒少生活扶助；另外有健保費部分補助、國民年金保險費部分補助、高中職以上學校學雜費部分減免、看護及醫療費補助、喪葬補助等。
社會局指出，若家庭有貧窮、犯罪、失業、物質濫用、未成年親職、有嚴重身心障礙兒童需照顧、家庭照顧功能不足等情事，可尋求14區家庭福利服務中心協助，幫助脆弱的家庭度過困難。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言