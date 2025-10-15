清寒大學生疑繳不出1.8萬學費身亡 中市社會局曝家庭狀況

台中一名大學二年級李姓學生疑因家境清寒，想辦休學後提早當兵賺錢，未料休學時竟還得被學校要求繳付3分之1的1萬8千元學費，最後走上絕路。校方表示，學校有急難救助金等資源，問題可以協助，但並無從得知李生的家境，感到遺憾。中市社會局指出，大學生一家為中低收入戶，領有社福補助，將持續關懷追蹤。

社會局表示，大學生一家為中低收入戶，領有相關福利補助，外公目前擔任保全，弟弟半工讀。社工將持續關懷協助，連結經濟扶助等資源，並追蹤弟弟的就學與就業情形。

社會局提到，中低收入戶除了可依個別身分領取中低老人生活津貼、身心障礙生活補助費或經濟弱勢兒少生活扶助；另外有健保費部分補助、國民年金保險費部分補助、高中職以上學校學雜費部分減免、看護及醫療費補助、喪葬補助等。

社會局指出，若家庭有貧窮、犯罪、失業、物質濫用、未成年親職、有嚴重身心障礙兒童需照顧、家庭照顧功能不足等情事，可尋求14區家庭福利服務中心協助，幫助脆弱的家庭度過困難。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

