北醫大獲贈等值4000萬股票 將用於獎勵婦癌傑出研究學者

台北醫學大學今舉行「徐千田教授紀念講座基金」捐贈儀式，由北醫大接受財團法人徐千田防癌基金會捐贈等值新台幣4000萬元股票，基金將用於獎勵婦癌研究領域的傑出學者，推動臨床研究與國際合作。

教授徐千田1913年生於台南，畢業於台北醫學專門學校，並取得日本九州帝國大學醫學博士學位。1960年，與胡水旺先生共同創辦台北醫學院、今台北醫學大學前身，並擔任首任院長，為台灣醫學教育奠下重要基礎。

北醫醫學院院長胡朝榮表示，徐千田一生都為醫學教育與癌症防治努力，對學術抱持無比熱情，是北醫的精神象徵之一，更啟發無數後輩醫師。

胡朝榮談到，徐千田常說，教育是百年大計，醫學教育更關係到民眾健康與國家發展。感謝基金會的慷慨捐贈，讓北醫能以實際行動延續徐千田的理念，推動婦癌研究與臨床照護的進步，也期盼透過講座與獎勵制度，讓更多國內外學者加入合作，一起為婦女健康努力。

胡朝榮指出，「徐千田教授紀念講座基金」每年將選出婦癌研究領域表現優秀的學者，頒發獎項並邀請到北醫演講，機制能推動婦癌相關研究，也有助於北醫與國際接軌。

北醫大指出，徐千田桃李滿門、作育英才無數。他所領導的婦產科團隊堪稱全台頂尖，學生遍布各大醫院與婦產科診所，不僅是許多名醫的啟蒙恩師，更以嚴謹治學與關懷學生著稱，學生們都以日文尊稱他為「大將（Taisho）」。許多門下學生，如今已是婦產學界的重量級人物，今也特別到場緬懷恩師，期許自己能延續「大將」精神。

