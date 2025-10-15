快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

聽新聞
0:00 / 0:00

北醫大獲贈等值4000萬股票 將用於獎勵婦癌傑出研究學者

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台北醫學大學今舉行「徐千田教授紀念講座基金」捐贈儀式，由北醫大接受財團法人徐千田防癌基金會捐贈等值新台幣4000萬元股票。圖／北醫大提供
台北醫學大學今舉行「徐千田教授紀念講座基金」捐贈儀式，由北醫大接受財團法人徐千田防癌基金會捐贈等值新台幣4000萬元股票。圖／北醫大提供

台北醫學大學今舉行「徐千田教授紀念講座基金」捐贈儀式，由北醫大接受財團法人徐千田防癌基金會捐贈等值新台幣4000萬元股票，基金將用於獎勵婦癌研究領域的傑出學者，推動臨床研究與國際合作。

教授徐千田1913年生於台南，畢業於台北醫學專門學校，並取得日本九州帝國大學醫學博士學位。1960年，與胡水旺先生共同創辦台北醫學院、今台北醫學大學前身，並擔任首任院長，為台灣醫學教育奠下重要基礎。

北醫醫學院院長胡朝榮表示，徐千田一生都為醫學教育與癌症防治努力，對學術抱持無比熱情，是北醫的精神象徵之一，更啟發無數後輩醫師。

胡朝榮談到，徐千田常說，教育是百年大計，醫學教育更關係到民眾健康與國家發展。感謝基金會的慷慨捐贈，讓北醫能以實際行動延續徐千田的理念，推動婦癌研究與臨床照護的進步，也期盼透過講座與獎勵制度，讓更多國內外學者加入合作，一起為婦女健康努力。

胡朝榮指出，「徐千田教授紀念講座基金」每年將選出婦癌研究領域表現優秀的學者，頒發獎項並邀請到北醫演講，機制能推動婦癌相關研究，也有助於北醫與國際接軌。

北醫大指出，徐千田桃李滿門、作育英才無數。他所領導的婦產科團隊堪稱全台頂尖，學生遍布各大醫院與婦產科診所，不僅是許多名醫的啟蒙恩師，更以嚴謹治學與關懷學生著稱，學生們都以日文尊稱他為「大將（Taisho）」。許多門下學生，如今已是婦產學界的重量級人物，今也特別到場緬懷恩師，期許自己能延續「大將」精神。

北醫大 醫學院 婦產科

延伸閱讀

北醫引進日本微量抽血技術 僅需10滴血、5分鐘揪病因 減少抗生素使用

2026泰晤士世界大學排名出爐！ 台大、陽明交大產學奪滿分

岳父林光寧插管後又二度住院！蕭敬騰露面坦言「挺麻煩的」要住到被趕出來

愛心變調？ 沒取消就當樂捐賑災基金會 北醫體系要三級主管捐一日薪

相關新聞

清寒大學生疑繳不出1.8萬學費身亡 中市社會局曝家庭狀況

台中一名大學二年級李姓學生疑因家境清寒，想辦休學後提早當兵賺錢，未料休學時竟還得被學校要求繳付3分之1的1萬8千元學費，...

北醫大獲贈等值4000萬股票 將用於獎勵婦癌傑出研究學者

台北醫學大學今舉行「徐千田教授紀念講座基金」捐贈儀式，由北醫大接受財團法人徐千田防癌基金會捐贈等值新台幣4000萬元股票...

清寒大學生辦休學不成身亡 校方解釋並不知學生家境

台中一名大學二年級李姓學生日前輕生亡，家人向民代投訴，指他是因為家境清寒想辦休學後提早當兵好賺錢，未料休學時竟還得被學校...

軍民教育合作新典範 弘光科大將高階管理課程導入營區

弘光科技大學與國軍中部空軍防空暨飛彈旅正式簽訂合作備忘錄，率先開辦碩士學分班，宣告健康事業管理系碩士營區在職專班合作計畫...

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

日前台中有一名清寒大學生，疑似因無力負擔休學時得先繳交的1萬8000元學費，發生不幸事件死亡。對此，教育部技職司長楊玉惠...

文大勞工系傳將廢系 洪申翰：對人才培育有貢獻 盼繼續運作

文化大學勞動及人力資源系（原勞工關係系）成立60周年之際，卻傳將被廢系，文大校方表示，該系招生轉型的情況下仍未能迎合社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。