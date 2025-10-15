快訊

清寒大學生辦休學不成身亡 校方解釋並不知學生家境

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
校方說，若學生是開學前來辦休學，則不需繳費就能辦理。圖／取自李姓學生就讀學校臉書

台中一名大學二年級李姓學生日前輕生亡，家人向民代投訴，指他是因為家境清寒想辦休學後提早當兵好賺錢，未料休學時竟還得被學校要求繳付3分之1的1萬8千元學費。校方今表示，該生註冊時未來，等第3次通知才到校時，因學期已開始3周，則必須依教育部規定收取3分之1的學費，學校有急難救助金等資源，這個問題是可以協助的，但並無從得知李生的家境，實在很遺憾與震驚。

李姓學生的阿公向市議員李天生投訴，指外孫因有感家境清貧，9月30日前往學校辦理休學，希望提早當兵，並於服役完後投入職場賺錢，卻遭校方刁難要求繳交3分之1的學費，由於沒有錢繳納，無法辦理休學，心情因此很沮喪。

李家地方人士說，死者幼時就沒有父母在身邊，祖父過世後，輾轉到外公、外婆家生活，外公外婆家是中低收入戶，他也一直半工半讀。9月30日當天因無法辦理休學，中午返家和外婆討論時心情不佳，下午外出後沒有回家了，直到隔天清晨接獲警方通知，相當錯愕，無法接受。事後，校方欲頒給李生榮譽畢業證書，也遭到家屬拒絕。

校方上午說，該學生一年級下學期時，曾透過導師協助申請學雜費減免，但本學期未提出申請，學校看不到其中低收身分。此外，學校註冊繳費期限是9月8日，當時有通知學生繳費，但學生未連絡，中間9月24日二度連絡仍無消息，直到9月30日第3度通知，學生才到校辦休學。依照教育部規定，必須繳交3分之1的學費。

校方說，若學生是開學前來辦休學，則不需繳費就能辦理，但該學生是學期已開始3周才來，已視同就學必須繳交3分之1的學費。而對於無力繳交學雜費的學生，學校設有急難扶助金可以協助，另外，有特定身分的學生，也能申請學雜費減免、學雜費分期等管道，甚至還能透過助學貸款，或是請領學校的生活助學金，只要學生有困難提出來，學校會幫忙解決。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

教育部 大學生

相關新聞

軍民教育合作新典範 弘光科大將高階管理課程導入營區

弘光科技大學與國軍中部空軍防空暨飛彈旅正式簽訂合作備忘錄，率先開辦碩士學分班，宣告健康事業管理系碩士營區在職專班合作計畫...

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

日前台中有一名清寒大學生，疑似因無力負擔休學時得先繳交的1萬8000元學費，發生不幸事件死亡。對此，教育部技職司長楊玉惠...

文大勞工系傳將廢系 洪申翰：對人才培育有貢獻 盼繼續運作

文化大學勞動及人力資源系（原勞工關係系）成立60周年之際，卻傳將被廢系，文大校方表示，該系招生轉型的情況下仍未能迎合社會...

文化大學勞動系傳將廢系 鄭英耀：教育部尚未收到申請

文化大學勞動及人力資源系（原勞工關係系）傳將遭廢系，文大校方表示，該系在努力招生轉型的情況下仍未能迎合社會需求，對於廢系...

虎科大學生機車違停亂象嚴重 鄰近居民抗議校方提解方

雲林縣虎尾科技大學位於虎尾安慶里一帶的第2校區週邊巷道，常被學生亂停機車，嚴重影響居民安寧和進出，甚至救護車都進不了，屢...

