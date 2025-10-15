徐千田基金會捐4000萬元股票 北醫大設講座基金

快訊

中央社／ 台北15日電

徐千田防癌基金會捐贈等值4000萬元的股票，北醫大將用於設立「徐千田教授紀念講座基金」，獎勵婦癌研究領域的傑出學者，以延續北醫大創校首任校長徐千田的醫學教育精神。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，北醫大今天舉行「徐千田教授紀念講座基金」捐贈儀式，徐千田的3名子女也親自出席，代表家族傳承父親的教育熱忱與醫者精神，並由北醫大醫學院代表接受徐千田防癌基金會捐贈等值新台幣4000萬元的股票。

北醫大醫學院院長胡朝榮表示，徐千田一生都在為醫學教育與癌症防治努力，對學術抱持無比熱情，啟發無數後輩醫師；徐千田常提及教育是百年大計，醫學教育更關係到民眾健康與國家發展，感謝基金會的慷慨捐贈，未來將延續徐千田的理念，推動婦癌研究與臨床照護的進步，期盼透過講座與獎勵制度，邀更多國內外學者合作。

「徐千田教授紀念講座基金」未來每年將選出婦癌研究領域表現優秀的學者，頒發獎項並邀請演講，讓師生與臨床醫師了解最新研究成果，激發更多交流與靈感。

北醫大提到，徐千田一生桃李滿門、作育英才無數，許多教過的學生如今已是婦產學界重量級人物，今天也特別到場，以行動緬懷恩師，並期許能為台灣醫學教育培育更多優秀人才。

北醫大 醫學院 醫師

