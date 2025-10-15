軍民教育合作新典範 弘光科大將高階管理課程導入營區

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
弘光科大與國軍中部空軍防空暨飛彈旅完成簽署合作備忘錄，宣告健管系碩士營區在職專班合作計畫啟動。圖／弘光科大提供
弘光科技大學與國軍中部空軍防空暨飛彈旅正式簽訂合作備忘錄，率先開辦碩士學分班，宣告健康事業管理系碩士營區在職專班合作計畫啟動，打造「軍民兩用」菁英人才，為國軍培養複合型人才，深化人才培育機制提升競爭力。

弘光科大表示，，今年度作為試辦第一年，已率先以「推廣教育學分班」的形式開辦，首屆即吸引12位菁英軍士官踴躍報名，系方精心規劃了研究方法、健康事業管理論壇及管理學應用與實務等三門核心課程，充分展現國軍幹部對自我成長的強烈渴望，這項創新同時象徵著軍民教育合作邁入新的里程碑。

計畫明年正式向國防部提出申請設立「營區在職專班」，倘若獲准，這批具備學分班基礎的優秀學員將可於2026年9月以正式碩士生身分入學，進一步深化其專業素養；學分班與正式碩士班採取無縫銜接機制，學員在學分班修習的課程成績，未來若取得正式碩士班資格，部分學分可申請抵免，無須重複修課。

校長蘇弘毅指出，與國軍中部空軍簽訂合作備忘錄後，這項跨越學術與國防領域的合作，不僅打破了傳統軍民二元分割的局面，更為國軍幹部開闢了一條友善、便捷的進修大道，由弘光科大將優質的師資與學術資源直接導入營區，使軍士官人員無需離開工作崗位，即可接軌高階學術研究，如此一來，軍士官人員從學分班到碩士班的求學之路將更加順暢高效，大幅降低進修成本與時間投入。

健康事業管理系系主任陳亮汝表示，穩健的「先學分班、後專班」模式，確保課程順利推展，最大的創新在於將高等教育直接送進營區，軍士官人員毋需調離工作崗位、無需捨棄軍旅生涯，即可在熟悉的工作環境中修習碩士級課程，這項設計有效克服了傳統進修的時空限制，讓繁忙的軍中幹部也能便利地實現學位進修之夢。

弘光科大與國軍中部空軍防空暨飛彈旅完成簽署合作備忘錄，宣告健管系碩士營區在職專班合作計畫啟動。圖／弘光科大提供
