清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢
日前台中有一名清寒大學生，疑似因無力負擔休學時得先繳交的1萬8000元學費，發生不幸事件死亡。對此，教育部技職司長楊玉惠表示，學校是按照法規收取，但橫向聯繫沒有做好，未檢視學生先前的中低收入戶身份，才漏接學生。已請學校亡羊補牢，不要再有類似情況發生。
台中有市議員質詢時指出，有一名20歲大學生因家境清寒向校方申請休學，希望提前入伍服役，但校方要求繳交約1萬8000元的學費才能辦理，學生因無力負擔情緒低落，返家與祖母告別後，發生憾事。
對此，楊玉惠向學校了解後，今天向媒體還原事發經過。當時學生過了註冊日還未註冊，學校關心後表示要休學，但按照辦理程序，學生須先註冊再休學，且因為已經開學，依照專科以上學校學雜費收取辦法應先繳1/3學費。對此，學生未提出需要經濟上的幫助，經導師詢問也沒有進一步說明。
楊玉惠說，此事反映學校的橫向聯繫沒有做好，學生先前已有中低收入戶學雜費減免，但是由學務處辦理，註冊與否則是教務處業務，兩單位沒有橫向連結才漏接這位學生。
楊玉惠強調，這個時間點無需再苛責處室同仁，已經請學校亡羊補牢，不要再有類似情況發生。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言