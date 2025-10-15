清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部技職司長楊玉惠。聯合報系資料照
日前台中有一名清寒大學生，疑似因無力負擔休學時得先繳交的1萬8000元學費，發生不幸事件死亡。對此，教育部技職司長楊玉惠表示，學校是按照法規收取，但橫向聯繫沒有做好，未檢視學生先前的中低收入戶身份，才漏接學生。已請學校亡羊補牢，不要再有類似情況發生。

台中有市議員質詢時指出，有一名20歲大學生因家境清寒向校方申請休學，希望提前入伍服役，但校方要求繳交約1萬8000元的學費才能辦理，學生因無力負擔情緒低落，返家與祖母告別後，發生憾事。

對此，楊玉惠向學校了解後，今天向媒體還原事發經過。當時學生過了註冊日還未註冊，學校關心後表示要休學，但按照辦理程序，學生須先註冊再休學，且因為已經開學，依照專科以上學校學雜費收取辦法應先繳1/3學費。對此，學生未提出需要經濟上的幫助，經導師詢問也沒有進一步說明。

楊玉惠說，此事反映學校的橫向聯繫沒有做好，學生先前已有中低收入戶學雜費減免，但是由學務處辦理，註冊與否則是教務處業務，兩單位沒有橫向連結才漏接這位學生。

楊玉惠強調，這個時間點無需再苛責處室同仁，已經請學校亡羊補牢，不要再有類似情況發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

