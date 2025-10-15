台學者林康平掌國際生醫工程聯盟 盼增國際影響

快訊

中央社／ 台北15日電

中原大學電機工程系終身特聘教授林康平於10月接任國際生醫學工程聯盟理事長，成為台灣首名擔任此職務的學者，他期許擴大台灣在國際生醫工程領域的影響力。

中原大學今天發布新聞稿指出，國際生物醫學工程聯盟（IFMBE）是聯合國所屬的非政府組織，也是國際醫學物理與工程科學聯盟（IUPESM）及國際科學聯合會ISC的成員組織，致力推動全球醫學與生物工程領域的研究發展與應用。

2025世界醫學物理與生物醫學工程大會日前於澳洲阿得雷德舉行，林康平在大會期間正式接任國際生物醫學工程聯盟理事長。

林康平長期投入推動跨國學術合作及醫療器材開發，是全球領先的醫學工程領域專家之一。他在就職演說中勉勵與會者重視教育的本質及公共參與，並呼籲全球夥伴共同為IFMBE的進步努力，同時提出任內將致力推動科學、教育與國際合作。

中原大學提到，林康平擔任國際重要組織IFMBE理事長，不僅是對個人學術成就與國際貢獻的高度評價，也象徵中原團隊深耕多年的成果受世界肯定，展現台灣在全球生物醫學工程領域的實力與影響力；未來中原將培育具全球視野的醫學工程人才，為人類健康福祉貢獻更多力量。

醫學 國際生 中原大學

