文大勞工系傳將廢系 洪申翰：對人才培育有貢獻 盼繼續運作

文化大學勞動及人力資源系（原勞工關係系）成立60周年之際，卻傳將被廢系，文大校方表示，該系招生轉型的情況下仍未能迎合社會需求，廢系則尚在研議中。勞動部長洪申翰今受訪表示，國內的勞動專業科系本來就少，文大勞工系又是第一所設立勞工科系的大學，他當然希望能繼續運作，這對勞動專業領域人才、勞工權益都有正面幫助。

勞動部前部長潘世偉日前在臉書發文，指文化大學勞工關係系遭學校告知將被廢系，理由是招生人數不足。他認為，文大校方應回頭檢視相關科系成立或裁撤的社會基礎，教育部亦應正式立案研究，了解在勞動與人力資源專業上需要採取什麼對策。

現任勞長洪申翰今被問及對文大勞工系廢系的看法，他說，勞動專業科系在勞動知識、勞動相關法規上的人才培育有蠻大貢獻，對中央、地方勞政單位、私部門或工會體系的人才培養都有滿多幫助，國內的勞動專業科系本來就少，文大勞工系又是第一所設立勞工科系的大學，他當然希望能繼續運作，這對勞動專業領域人才、勞工權益都有正面幫助。

