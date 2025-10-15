文化大學勞動系傳將廢系 鄭英耀：教育部尚未收到申請

文化大學勞動及人力資源系（原勞工關係系）傳將遭廢系，文大校方表示，該系在努力招生轉型的情況下仍未能迎合社會需求，對於廢系則尚在研議中。對此，教育部長鄭英耀說，尚未收到廢系申請，但會責成高教司主動了解，並審慎評估勞動人才培育議題。

勞動部前部長潘世偉日前在臉書發文，指文化大學的勞動系遭學校告知將被廢系，理由是招生人數不足。他認為，文大校方應回頭檢視相關科系成立或裁撤的社會基礎，教育部亦應正式立案研究，了解在勞動與人力資源專業上需要採取什麼對策。

文大校方對此表示，該系已持續數年努力招生及轉型，仍未能迎合社會需求。目前尚在研議中，尚未做成最後決議。

對此，鄭英耀今天接受媒體聯訪時說，大學確實要因應社會大環境改變，做校務發展上的調整或是滾動式修正，但任何一個系的廢止在法規上都有非常清楚、明確的程序，包含透過師生座談溝通、經校務會議通過等等。

鄭英耀表示，教育部還沒有收到文化大學申請廢系，會責成高教司主動了解，並針對勞動人才培養做審慎的評估。

