聽新聞
0:00 / 0:00
文化大學勞動系傳將廢系 鄭英耀：教育部尚未收到申請
文化大學勞動及人力資源系（原勞工關係系）傳將遭廢系，文大校方表示，該系在努力招生轉型的情況下仍未能迎合社會需求，對於廢系則尚在研議中。對此，教育部長鄭英耀說，尚未收到廢系申請，但會責成高教司主動了解，並審慎評估勞動人才培育議題。
勞動部前部長潘世偉日前在臉書發文，指文化大學的勞動系遭學校告知將被廢系，理由是招生人數不足。他認為，文大校方應回頭檢視相關科系成立或裁撤的社會基礎，教育部亦應正式立案研究，了解在勞動與人力資源專業上需要採取什麼對策。
文大校方對此表示，該系已持續數年努力招生及轉型，仍未能迎合社會需求。目前尚在研議中，尚未做成最後決議。
對此，鄭英耀今天接受媒體聯訪時說，大學確實要因應社會大環境改變，做校務發展上的調整或是滾動式修正，但任何一個系的廢止在法規上都有非常清楚、明確的程序，包含透過師生座談溝通、經校務會議通過等等。
鄭英耀表示，教育部還沒有收到文化大學申請廢系，會責成高教司主動了解，並針對勞動人才培養做審慎的評估。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言