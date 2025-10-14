唐松章接任東吳大學董事長 捐助千萬推新生獎學金

崇友實業創辦人唐松章接任東吳大學新任董事長，並拋磚引玉捐助新台幣1000萬元，推動「新生入學成績優良獎學金」，他也希望帶領東吳在3年內擠進全國私立大學前3名。

東吳大學發布新聞稿指出，東吳今天舉辦新任董事長唐松章就任歡迎餐會。唐松章是東吳大學會計系校友，長期深耕商界與教育界，曾任國華人壽總經理、國華人壽董事長、國揚建設董事長，憑藉靈活思維和勇於挑戰的精神創立崇友實業，讓崇友成為台灣最大的電梯製造商之一。

唐松章事業有成後更毅然赴日深造，取得經濟學博士學位，返台後除了在商界耕耘，還在東吳日文系與經濟系博士班授課。他也不忘回饋母校，接續創辦「唐德晉文教基金會」及「崇友文教基金會」，獎勵莘莘學子，提攜後進。

接任東吳大學新任董事長的唐松章表示，當前高教面臨雪崩式少子女化問題，東吳須及早改變以因應挑戰，未來董事會將成為東吳最強大的後盾，在校長詹乾隆領導下，以「量足質優」的招生工作為目標。

唐松章拋磚引玉，率先捐助1000萬元，作為專款基金，推動「新生入學成績優良獎學金」計畫，與會的校友、貴賓也紛紛響應捐資，新生入學成績優良獎學金專款基金初步已募得超過3600萬元。

唐松章指出，未來將從「走出去」和「迎進來」兩個面向努力，由董事長帶領董事會成員走進校友組織、策略聯盟學校及產業界，建立緊密合作，為東吳爭取外部資源及開發生源。

唐松章表示，東吳會展開雙臂吸引優質學生，以及教學與研究兼優的師資團隊加入東吳，他也將帶領東吳在3年內擠進全國私立大學前3名。

