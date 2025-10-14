快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

唐松章接任東吳大學董事長 捐助千萬推新生獎學金

中央社／ 台北14日電
東吳大學。圖／聯合報系資料照
東吳大學。圖／聯合報系資料照

崇友實業創辦人唐松章接任東吳大學新任董事長，並拋磚引玉捐助新台幣1000萬元，推動「新生入學成績優良獎學金」，他也希望帶領東吳在3年內擠進全國私立大學前3名。

東吳大學發布新聞稿指出，東吳今天舉辦新任董事長唐松章就任歡迎餐會。唐松章是東吳大學會計系校友，長期深耕商界與教育界，曾任國華人壽總經理、國華人壽董事長、國揚建設董事長，憑藉靈活思維和勇於挑戰的精神創立崇友實業，讓崇友成為台灣最大的電梯製造商之一。

唐松章事業有成後更毅然赴日深造，取得經濟學博士學位，返台後除了在商界耕耘，還在東吳日文系與經濟系博士班授課。他也不忘回饋母校，接續創辦「唐德晉文教基金會」及「崇友文教基金會」，獎勵莘莘學子，提攜後進。

接任東吳大學新任董事長的唐松章表示，當前高教面臨雪崩式少子女化問題，東吳須及早改變以因應挑戰，未來董事會將成為東吳最強大的後盾，在校長詹乾隆領導下，以「量足質優」的招生工作為目標。

唐松章拋磚引玉，率先捐助1000萬元，作為專款基金，推動「新生入學成績優良獎學金」計畫，與會的校友、貴賓也紛紛響應捐資，新生入學成績優良獎學金專款基金初步已募得超過3600萬元。

唐松章指出，未來將從「走出去」和「迎進來」兩個面向努力，由董事長帶領董事會成員走進校友組織、策略聯盟學校及產業界，建立緊密合作，為東吳爭取外部資源及開發生源。

唐松章表示，東吳會展開雙臂吸引優質學生，以及教學與研究兼優的師資團隊加入東吳，他也將帶領東吳在3年內擠進全國私立大學前3名。

東吳大學

延伸閱讀

校園證券投資賽 開放報名

去年共發出近600萬元 萬和宮信眾子女獎學金今受理首日大排長龍

東吳人本AI中心結合課程產學實作 培育科技女力

大學生找不到工作？大同大學「AI新秀計畫」培訓一年 還供28萬獎學金

相關新聞

虎科大學生機車違停亂象嚴重 鄰近居民抗議校方提解方

雲林縣虎尾科技大學位於虎尾安慶里一帶的第2校區週邊巷道，常被學生亂停機車，嚴重影響居民安寧和進出，甚至救護車都進不了，屢...

東海EMBA 70人組團挑戰戈壁大漠 遇沙塵暴襲擊...靠信念堅持完賽

東海大學70周年，校長張國恩與EMBA校友會理事長林正雄率領「70人團隊」挑戰大陸敦煌戈壁大漠，與台大、政大、中山、成大...

畢業證書不該用車禍來換！警方強化大學交安宣導培訓種子教官

國立屏東科技大學10月1、11日分別發生新生騎機車自摔死亡車禍，突顯大學生交通安全教育待加強，屏東縣警局交通隊10月9日...

陽明交大發現「細胞天線」可抑制髓母細胞瘤 有望為精準醫療鋪路

髓母細胞瘤是兒童最常見的惡性腦瘤，目前臨床仍以手術、放射線及化療為主要治療方式，但常伴隨嚴重的長期副作用，例如認知障礙及...

少子化影響、文化大學勞工系傳廢系 校方回應：研議中

在文化大學的勞動及人力資源系（原勞工關係系）舉辦成立60週年的慶祝餐會前夕，前勞動部長潘世偉指出，學校已告知該系將被廢系...

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

前勞動部長潘世偉今天在臉書發文指出，文大勞動暨人力資源學系即將舉辦成立60週年慶祝餐會，卻傳出將被廢系；文大校方回應，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。