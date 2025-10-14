台大物理系新紀錄 3教授同年當選美國物理學會會士

台灣大學今天表示，物理系教授林敏聰、高英哲及蔣正偉，今年同時當選為美國物理學會會士，這是台大物理系首次在同年有3位教授齊獲殊榮，也彰顯物理系的國際影響力。

台灣大學今天發布新聞稿指出，美國物理學會成立於1899年，是全球具指標性的物理學專業團體之一，每年舉辦20多項科學會議，推動學術傳播與公共參與；美國物理學會目前全球約5萬多名會員，每年僅0.5%會員能獲得會士殊榮，此為全球物理學界極具榮譽的專業肯定。

台大提到，歷年來多位諾貝爾獎得主也是美國物理學會會士，例如2022年諾貝爾物理學獎得主艾斯佩特（Alain Aspect）與吉林哲（Anton Zeilinger），皆為該學會會士。台大物理系能在同年有3位教授獲選美國物理學會會士實屬難得，顯示研究成果受到國際認可，也象徵台灣物理學研究在國際舞台的高度能見度與學術影響力。

台大表示，林敏聰研究領域為表面磁學與磁性奈米結構，曾任國家科學委員會副主委及台灣物理學會主席，在推動台灣物理科學發展、促進全球夥伴關係與科學倡議方面展現卓越領導力，並在低維度與奈米尺度磁性系統交互作用的基礎研究取得重要貢獻而獲選。

高英哲曾任台灣物理學會主席，專精於凝態物理理論與強相關電子系統的研究，因精研量子多體系統中新興現象的數值方法，促進亞洲的理論與實驗物理交流，深化與美國物理學界合作而獲選。

蔣正偉曾獲國家科學委員會傑出研究獎，主要研究領域為基本粒子現象學，因長年投入稀有衰變、電荷宇稱對稱破壞（CP破壞）與超越標準模型新物理的探索，並在推動亞太及國際粒子物理合作與教育方面貢獻卓著而獲選。

