虎科大學生機車違停亂象嚴重 鄰近居民抗議校方提解方
雲林縣虎尾科技大學位於虎尾安慶里一帶的第2校區週邊巷道，常被學生亂停機車，嚴重影響居民安寧和進出，甚至救護車都進不了，屢勸不聽，住戶掛布條抗議，不滿學校一直未改善；校方今天說明因教室大樓拉皮修護工程施工，停車場暫時封閉，已請廠商趕工，並加派人員駐守現場勸導，工程11月底完工後，情況會獲改善。
當地孫姓居民等多人指出，他們民主4路一帶的住家緊鄰第2校區側門，與校牆僅約5米巷道之隔，多數巷道是他們私有用地，多年來卻屢遭學生占用亂停車，情況十分嚴重，雖請里長多次協商，校方承諾蓋立體停車塔也未見下文，亂象依舊。
居民說，巷道很窄小，許多學生圖一時方便，占道亂停、亂丟菸蒂、噪音、空汙天天都有，管也管不了，屢屢報警也不是辦法，有時勸導反而被罵，甚至所掛布條也被拆除；區內多數為老人，甚至曾有救護車因機車擋道進不來，萬一火災怎麼辦，學生說他們有行的自由，難道居民就沒有居住正義嗎？請學校多替居民想想。
虎科大主任秘書陳政宏指出，校方過去就曾和居民協調解決，同時也在鄰近第3校區建造機車立體停車場，但仍有學生為方便上課就近停放巷道，最近第2校區教室大樓因磁磚掉落安全堪虞，今年7月施工改善，因此校內機車停車場暫時封閉，才使巷道停車更多，工程原定11月底完工，校方已商請廠商趕工提早在本月底前先開放部分停車場，待11月完工場內363格將全面開放，屆時即可獲改善。
陳政宏指出，這段期間將會再加強警語標誌宣導，同時加派工讀生守在側門勸導，至於有人建議封閉側門，基於校園開放政策，一旦封門恐會引來學生反彈，校方已全力與居民溝通並盡力設法改善，至於居民布條被拆將會再進一步了解，期待居民和學校能和諧共融。
