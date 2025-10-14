快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

虎科大學生機車違停亂象嚴重 鄰近居民抗議校方提解方

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎科大因一棟教室大樓拉皮修護，致校內機車停車場暫時封閉，致使社區巷道亂停車現象更嚴重，校方已請趕工，盡速開放停車場改善亂停。記者蔡維斌／攝影
虎科大因一棟教室大樓拉皮修護，致校內機車停車場暫時封閉，致使社區巷道亂停車現象更嚴重，校方已請趕工，盡速開放停車場改善亂停。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾科技大學位於虎尾安慶里一帶的第2校區週邊巷道，常被學生亂停機車，嚴重影響居民安寧和進出，甚至救護車都進不了，屢勸不聽，住戶掛布條抗議，不滿學校一直未改善；校方今天說明因教室大樓拉皮修護工程施工，停車場暫時封閉，已請廠商趕工，並加派人員駐守現場勸導，工程11月底完工後，情況會獲改善。

當地孫姓居民等多人指出，他們民主4路一帶的住家緊鄰第2校區側門，與校牆僅約5米巷道之隔，多數巷道是他們私有用地，多年來卻屢遭學生占用亂停車，情況十分嚴重，雖請里長多次協商，校方承諾蓋立體停車塔也未見下文，亂象依舊。

居民說，巷道很窄小，許多學生圖一時方便，占道亂停、亂丟菸蒂、噪音、空汙天天都有，管也管不了，屢屢報警也不是辦法，有時勸導反而被罵，甚至所掛布條也被拆除；區內多數為老人，甚至曾有救護車因機車擋道進不來，萬一火災怎麼辦，學生說他們有行的自由，難道居民就沒有居住正義嗎？請學校多替居民想想。

虎科大主任秘書陳政宏指出，校方過去就曾和居民協調解決，同時也在鄰近第3校區建造機車立體停車場，但仍有學生為方便上課就近停放巷道，最近第2校區教室大樓因磁磚掉落安全堪虞，今年7月施工改善，因此校內機車停車場暫時封閉，才使巷道停車更多，工程原定11月底完工，校方已商請廠商趕工提早在本月底前先開放部分停車場，待11月完工場內363格將全面開放，屆時即可獲改善。

陳政宏指出，這段期間將會再加強警語標誌宣導，同時加派工讀生守在側門勸導，至於有人建議封閉側門，基於校園開放政策，一旦封門恐會引來學生反彈，校方已全力與居民溝通並盡力設法改善，至於居民布條被拆將會再進一步了解，期待居民和學校能和諧共融。

虎科大請工讀生駐守側門勸導，改善亂停。記者蔡維斌／攝影
虎科大請工讀生駐守側門勸導，改善亂停。記者蔡維斌／攝影
虎科大第2校區緊鄰社區，巷道經常被機車停滿滿，居民進出困難，抗議連連。記者蔡維斌／攝影
虎科大第2校區緊鄰社區，巷道經常被機車停滿滿，居民進出困難，抗議連連。記者蔡維斌／攝影
當地年高的居民拄著枴杖，怒指學生機車占道，害他生病時救護車差點進不來。記者蔡維斌／攝影
當地年高的居民拄著枴杖，怒指學生機車占道，害他生病時救護車差點進不來。記者蔡維斌／攝影
居民掛布條抗議加上校方派人駐守勸導，使亂停稍獲改善。記者蔡維斌／攝影
居民掛布條抗議加上校方派人駐守勸導，使亂停稍獲改善。記者蔡維斌／攝影
虎科大第2校區緊鄰社區，巷道經常被機車停滿滿，居民進出困難，抗議連連。記者蔡維斌／攝影
虎科大第2校區緊鄰社區，巷道經常被機車停滿滿，居民進出困難，抗議連連。記者蔡維斌／攝影
虎科大側門緊鄰社區巷道，常被學生占用停放機車，居民不滿掛布條抗議，但亂象依舊，向媒體投訴。圖／孫姓居民提供
虎科大側門緊鄰社區巷道，常被學生占用停放機車，居民不滿掛布條抗議，但亂象依舊，向媒體投訴。圖／孫姓居民提供

延伸閱讀

台灣人「沒紅線自動升級停車位」！ 網紅揭違停亂象：沒說不能停就是可以停？

公司董座力挺桃園消防局 捐救護車守護市民安全

南投國慶焰火太吸睛！國3路肩違停、坐窗框拍照 恐挨罰1萬8

嚇傻！Cheap天母見日本母女進超商前「1動作」 直呼：衝擊性太高

相關新聞

虎科大學生機車違停亂象嚴重 鄰近居民抗議校方提解方

雲林縣虎尾科技大學位於虎尾安慶里一帶的第2校區週邊巷道，常被學生亂停機車，嚴重影響居民安寧和進出，甚至救護車都進不了，屢...

畢業證書不該用車禍來換！警方強化大學交安宣導培訓種子教官

國立屏東科技大學10月1、11日分別發生新生騎機車自摔死亡車禍，突顯大學生交通安全教育待加強，屏東縣警局交通隊10月9日...

陽明交大發現「細胞天線」可抑制髓母細胞瘤 有望為精準醫療鋪路

髓母細胞瘤是兒童最常見的惡性腦瘤，目前臨床仍以手術、放射線及化療為主要治療方式，但常伴隨嚴重的長期副作用，例如認知障礙及...

少子化影響、文化大學勞工系傳廢系 校方回應：研議中

在文化大學的勞動及人力資源系（原勞工關係系）舉辦成立60週年的慶祝餐會前夕，前勞動部長潘世偉指出，學校已告知該系將被廢系...

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

前勞動部長潘世偉今天在臉書發文指出，文大勞動暨人力資源學系即將舉辦成立60週年慶祝餐會，卻傳出將被廢系；文大校方回應，目...

中央大學管理學院長遭控濫權 教育部長回應了

中央大學管理學院院長葉錦徽遭爆疑未利益迴避聘妻兼任教職、挪用公款出國及對職員辱罵帶有性別歧視言論等，校方今證實接獲相關申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。