東海EMBA 70人組團挑戰戈壁大漠 遇沙塵暴襲擊...靠信念堅持完賽

東海大學70周年，校長張國恩與EMBA校友會理事長林正雄率領「70人團隊」挑戰大陸敦煌戈壁大漠，與台大、政大、中山、成大、北大、清華、港大、新加坡國大等名校並肩出征。歷經四天三夜、全程120公里的極限挑戰，東海EMBA全員完賽，並勇奪四項大獎。

第二十屆「戈壁挑戰賽」日前於敦煌戈壁鳴槍起跑，東海大學校長張國恩首次率領東海EMBA 70人團隊踏上征途，這不僅是東海歷年最大規模隊伍，也成為全台EMBA與亞洲名校競技的焦點。

張國恩與林正雄親自陪跑，張國恩說，「教育的意義，不只是知識的傳授，而是心志的鍛鍊與品格的養成。」戈壁沙漠挑戰賽已經邁入20年，是一場跨越國界、政治、宗教的路跑競賽，在這條擁有千年絲綢之路美名的沙漠中前行，才知道人類堅韌的歷史與意志力。

林正雄表示，「70周年以七十人挑戰戈壁，是紀錄，更是傳承。這是一場見證團隊信任與領導智慧的行走。」他強調，戈壁挑戰早已成為東海EMBA，甚至是全球華人EMBA的重要活動，今年參與人數更高達5000人，「在企業經營與決策中，我們講求策略與判斷；而在大漠的每一步，正是價值信念的實踐。」

企管系教授金必煌已連續十餘年帶領學生參與挑戰，這項路跑活動已經成為EMBA的傳統，他說：「在大漠裡，我們不再只是教授與學生，而是共同面對風沙的夥伴。學員在極限中學會調適壓力、珍惜當下，並從逆境中培養堅毅，這是EMBA最珍貴的一課。」

今年賽程中，東海隊在最後一天遭遇沙塵暴襲擊，但全員仍無一人脫隊，堅持完賽，展現強韌意志與團隊精神，最終榮獲「沙克爾頓獎」、「奮進獎」、「文化風範獎」、「傳承超越獎」四項殊榮。 今年賽程中，東海隊在最後一天遭遇沙塵暴襲擊，但全員仍無一人脫隊，堅持完賽。圖／東海大學提供 第二十屆「戈壁挑戰賽」日前於敦煌戈壁鳴槍起跑，東海大學校長張國恩首次率領東海EMBA 70人團隊踏上征途。圖／東海大學提供

