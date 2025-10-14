畢業證書不該用車禍來換！警方強化大學交安宣導培訓種子教官
國立屏東科技大學10月1、11日分別發生新生騎機車自摔死亡車禍，突顯大學生交通安全教育待加強，屏東縣警局交通隊10月9日與屏科大簽署「推動校園交通安全合作共同宣言」，應學校邀請，今天上午交通隊長謝志鴻率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。
「畢業證書，不該用車禍來換！」交通隊指出，根據車禍事故分析，大學生常見交通事故肇因包括未保持行車安全距離、轉彎未禮讓直行車、分心駕駛與闖紅燈，反映出許多新生雖取得駕照，但卻仍未建立完整駕駛意識與防禦駕駛能力。
交通隊表示，提升大一新生對交通安全重視，在開學前即製作宣導影片「畢業證書，不該用車禍來換」，並於開學初播放給大一新生。今進入車輛工程系課堂，再次播映該影片，內容真實事故畫面與具衝擊力旁白，傳遞「轉彎不讓直行車，不只是違規，更可能奪命」、「多等三秒，換來一輩子的安心」等觀念，提醒學生：速度不等於安全，減速才有平安到達的可能。
警方表示，也請校方協助，將影片作為教材，由授課老師在課堂中播放，情境式教學方式，強化學生交通安全意識，讓防禦駕駛觀念真正落實於日常生活中。
除了加強學生宣導外，交通隊今天也針對學校生活輔導組教官與相關人員辦理交通安全講習，培育作為「種子教官」，使其未來能在各項活動持續對學生宣導；另外也針對近期事故高風險班級與夜間進修部學生，也將在晚間進修部學生上課前先行辦理專場講習，提升整體交通安全意識。
警察局長甘炎民說，校園道路設施改善固然重要，但當前更應強化學生對交通風險認知與自我防護能力。警察局持續以「交通安全風水師」角色，透過跨域合作與系統性宣導，協助校方建構安全友善環境，「安全是人生最重要的一課」，唯有培養良好駕駛習慣與守法態度，才能讓每趟上學與返家路都平安到達。
