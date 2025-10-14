快訊

陽明交大發現「細胞天線」可抑制髓母細胞瘤 有望為精準醫療鋪路

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大師生研究團隊發現，抑制TTBK2不僅讓腫瘤細胞失去纖毛，減少接收生長訊號，還能有效抑制腫瘤增生。圖為團隊成員李岳儒（由左至右）、教授蔡金吾、教授王琬菁、鄭宇雯與林宜璇。圖／陽明交大提供
陽明交大師生研究團隊發現，抑制TTBK2不僅讓腫瘤細胞失去纖毛，減少接收生長訊號，還能有效抑制腫瘤增生。圖為團隊成員李岳儒（由左至右）、教授蔡金吾、教授王琬菁、鄭宇雯與林宜璇。圖／陽明交大提供

髓母細胞瘤是兒童最常見的惡性腦瘤，目前臨床仍以手術、放射線及化療為主要治療方式，但常伴隨嚴重的長期副作用，例如認知障礙及次發性癌症。但國立陽明交通大學團隊在動物實驗中找了極具潛力的治療標靶，有望為日後的腦癌精準治療鋪路。相關成果已發表於頂尖期刊 《Cell Death & Differentiation》。

陽明交大生化暨分子生物研究所教授王琬菁與腦科學研究所教授蔡金吾研究團隊，結合小鼠與斑馬魚模型，首度揭開兩個關鍵基因TTBK2和HUWE1在小腦發育與髓母細胞瘤生成中的核心角色。

小腦發育仰賴一群「顆粒神經元前驅細胞」(granule neuron progenitor, GNP)，精準完成增生與分化，而這些細胞的表面都長著一根像天線般的初級纖毛（primary cilia），負責接收生長訊號。

研究團隊發現，TTBK2是顆粒神經元前驅細胞的「纖毛守護者」，能夠維持初級纖毛的穩定，讓前驅細胞持續接受生長訊號增生；而HUWE1在生長任務完成後，則負責降解TTBK2進而拆除前驅細胞的這根天線，推動細胞分化成不同的神經細胞。兩者形成動態平衡，凸顯纖毛在小腦發育中的關鍵角色。

然而，陽明交大表示，在髓母細胞瘤中則打破了該項平衡。TTBK2無法降解，導致顆粒神經元前驅細胞的增生失控，最後形成腫瘤。團隊發現，抑制TTBK2不僅讓腫瘤細胞失去纖毛，減少接收生長訊號，還能有效抑制腫瘤增生。這一發現讓TTBK2成為一個極具潛力的治療標靶。

蔡金吾說，腦癌一直是醫學上的難題，現行手術、化療與放療雖然能延長病童壽命，但副作用極大。研究則顯示，搭配精準阻斷腫瘤的增生，有望降低傳統治療對腦部的傷害。

王琬菁表示，科學家一度認為初級纖毛只是演化過程中殘存的痕跡，沒想到它像真正的天線，是細胞接收外界訊號的重要構造。研究成果不僅突顯初級纖毛在腦部發育的角色，更說明纖毛可能與癌症及抗藥性息息相關，有望為腦癌精準醫療開啟了新方向。

