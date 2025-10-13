招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

前勞動部長潘世偉今天在臉書發文指出，文大勞動暨人力資源學系即將舉辦成立60週年慶祝餐會，卻傳出將被廢系；文大校方回應，目前尚在研議中，尚未做成最後決議。

潘世偉今天在臉書（Facebook）發文指出，文化大學勞動暨人力資源學系將於10月18日舉辦成立60週年慶祝餐會，上週卻傳出學校已告知，這個系將被廢系，所有老師將被發配到包含至少3個學院；學校主要理由是少子化後，招生人數不足，在教育部政策下，不得不做的斷腕之舉。

潘世偉提到，勞動議題在台灣一向不被重視，包括企業內的人力資源管理，工會的組織與發展，因此低薪、長工時，企業在國際上難與國際接軌，更不用說勞保年金制度的改革，還不知道要拖到哪一年；大家看到的是，這個社會在勞動與人力資源課題上系統性缺失與專業不足。

潘世偉指出，文大校方也可回頭檢視相關科系成立或裁撤的社會基礎，真正關鍵還是在教育部，教育部與勞動部真的可以正式立案，好好研究，究竟在勞動與人力資源專業上，國家需要採取什麼對策，建立人力資源培育制度。

針對勞動系傳出將被廢系一事，中國文化大學校方透過文字回應，此系已持續數年努力招生及轉型，但仍未能迎合社會需求；目前尚在研議中，尚未做成最後決議。

