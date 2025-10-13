快訊

中央大學管理學院長遭控濫權 教育部長回應了

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
教育部長鄭英耀今視察光復商工災後復課狀況。記者林佳彣／攝影
教育部長鄭英耀今視察光復商工災後復課狀況。記者林佳彣／攝影

中央大學管理學院院長葉錦徽遭爆疑未利益迴避聘妻兼任教職、挪用公款出國及對職員辱罵帶有性別歧視言論等，校方今證實接獲相關申訴，已依程序立案調查。教育部鄭英耀今回應，會循行政程序來處理。

教育部長鄭英耀今視察光復商工災後復課狀況被問及此事，他回應會循行政程序來處理，話鋒一轉仍提醒今天還是稍微多關心光復商工，災後重建快速復原，恢復到正常的實體教學、行政運作，令人感動，這是不可思議的時刻裡，創造一個令人引以為傲的校園重建成果，感謝各界的支持跟關心。

災後 教育部 鄭英耀

