管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查

中央大學遭爆管理學院院長葉錦徽疑未利益迴避聘任妻子兼任教職、將上億EMBA結餘款自行核銷近千萬差旅費，及對職員辱罵帶有性別歧視言論。校方今證實接獲相關申訴，目前已依程序立案調查，並將相關案件提報教評會審議處理。

鏡週刊今揭露，葉錦徽前年8月接任中央大學管理學院院長後，同年12月即召開教評會，提議審議聘任當時任教於中原大學企管系的副教授朱珊瑩為兼任教師，並於會議上投下贊成票。

由於葉、朱二人為夫妻關係，葉錦徽被質疑未依規定揭露配偶關係，亦未進行利益迴避，形同「自投自審」，涉嫌違反公務員服務法與利益迴避規範。兩人隨後共同開設管理學院必修課「統計學」長達一年半，除支領授課鐘點費外，並支領葉錦徽任內推動的EMI英文授課獎勵金。

爭議爆發後，葉錦徽於今年9月30日重新提請教評會審議該聘任案。葉坦承朱是他的妻子，以上一次審議有瑕疵為由，重新提送教評會審議聘任案，在葉迴避後，該「補正案」仍以12票同意、4票反對、1票空白通過，但校內仍有教師質疑此程序補正的實質效益及先前支領費用的合法性。

葉錦徽亦遭檢舉濫用權力，將管理學院長期累積的EMBA經費結餘款，截至今年已累積逾1.29億元的管理權，由過去的院長與執行長共同管理，片面變更為歸屬其「個人」帳戶，形同排除管理委員會的監督機制。

爆料稱，葉錦徽掌握公款財庫鑰匙後，兩年內頻繁以出國考察名義前往多國共19次，總支出近千萬元，所有差旅、生活費及課程學習費用皆由其「自行核銷」，過程缺乏外部把關。

爆料再指，葉錦徽在要求職員配合調整帳目或核銷名目時，若遇不從，會以粗鄙言語相逼，還曾以「XXX是雞X」、「沒卵蛋！」等性別歧視詞彙怒罵女職員，而該職員不堪受辱，已向校方提出性別平等申訴案件。

中央大學回應，有關校內管理學院院長相關投訴案件，均已循程序立案調查。工作場所言語歧視投訴案，目前調查程序已完成，經性平委員會審議，調查結果不成立。其餘案件尚釐清事實中，將依相關規定辦理。

此外，EMBA經費改由葉錦徽名義主持，管理學院表示，是為導正帳務歸屬、強化治理，葉錦徽暫代執行長職務，僅為過度安排，屬政策調整，後續人事異動已依規定辦理。而出國相關指控，均屬公務行程，包括AACSB、EFMD等國際認證與合作事務，依規定報准、核銷並繳交成果報告。

葉錦徽妻子兼任教師聘任案是因師資缺口與EMI課程需求，前經三級教評會審議通過。雖程序初期有瑕疵，目前已循程序補正中。葉錦徽邀請「當代政經哲思大師論壇」講者出席費，是考量其學術聲望與地位，經校內行政程序核定，過去對於頂尖學者演講，亦有核支較高出席費前例。

商品推薦