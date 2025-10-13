有庠科技獎最高榮譽五得主 每人獲150萬獎金

「第23屆有庠科技獎」今天舉辦頒獎典禮，本屆最高榮譽「有庠科技講座獎」共有五位得主，分別是陽交大學附設醫院副院長邱士華、中央大學教授孫慶成、海洋大學校長許泰文、清華大學教授賴志煌、台灣大學教授陳良基，分別在光電科技、生技醫藥、綠色科技等類別展現學術成就與貢獻，每位獲新台幣150萬元獎金。

有庠科技獎由遠東集團與徐有庠基金會共同主辦，致力於鼓勵台灣科學研究與發展，並自2002年起每年舉辦「有庠科技獎」，紀念其父徐有庠先生，並以「科技與創新」為宗旨，長期投入支持台灣科研發展。本屆共表揚27位科研菁英，總獎金達1570萬元。

其中最高榮譽「有庠科技講座」每位得獎人可獲得新台幣150萬元獎金，五位得獎人包括清華大學賴志煌教授 (奈米科技類)、台灣大學陳良基教授 (資通訊科技類)、中央大學孫慶成教授 (光電科技類)、陽明交通大學邱士華教授 (生技醫藥類)、台灣海洋大學許泰文教授 (綠色科技類)，他們的學術成就與貢獻，贏得評審委員會一致肯定。

賴志煌表示，記憶體正在從「儲存資訊」走向「參與運算」的新階段，這不僅改變了CPU與GPU的運作關係，也牽動全球資料處理的未來。孫慶成教授進一步解釋，目前資料儲存依存取頻率分為「熱資料」與「冷資料」。

孫慶成表示，經常被讀寫的「熱資料」會放在高速儲存媒體，例如固態硬碟或快閃記憶體；而「冷資料」如長期備份的影像、檔案——則常被儲存在磁帶或遠端資料中心中。這些資料不能遺失，但現階段並沒有真正長期可靠的儲存媒體，只能靠多地備份與定期更換磁帶來維持。在「永久儲存」領域，全球仍有巨大的技術空缺與成本壓力。

孫慶成坦言，他已花了十五年尋求約十億元的募資，期望能在台灣落地生產，不過，目前最大障礙在於台灣缺乏高風險投資文化。創投環境不夠厚實，大家都希望投資保證成功的產業。未來若能結合日本或友好國家的企業，共同合作，有機會創造出上兆的產業，挑戰全球巨頭。

也是眼科醫師的邱士華團隊運用iPSC技術分化視網膜上皮細胞，完成台灣首例乾性老年性黃斑部病變細胞治療移植，開創國內幹細胞治療新頁。邱士華表示，他們不僅能做出單層視網膜細胞，甚至能培養出具視神經結構的整層視網膜組織。動物實驗部分，團隊也已完成豬隻移植並長期追蹤，同時已經完成臨床前期基因藥物毒理研究，證實細胞穩定存活且具有視神經活性。

臨床應用上，邱士華說，目前已完成兩位病人的移植試驗，皆以病人自體細胞製成的iPSC為基礎，其中一位病患雖原本視力幾近喪失，但手術後已恢復光感，對焦能力顯著改善。目前團隊已完成兩例安全性驗證，下一步是申請台灣第一件視網膜再生醫療的人體試驗案，預計近期正式送件。

另外三位得獎者，許泰文推動近自然工法改善海岸環境，並致力於浮式風機技術開發，引領台灣綠能新方向。賴志煌協助台積電量產全球首條MRAM產線，並開發高效CIGS太陽能電池製程，提升綠能轉換效率。陳良基領導團隊開發全球首顆3DTV SOC晶片，創建晶片實現中心（CIC），培育台灣半導體人才，推升國際能見度，都展現出研究與創新力。

基金會表示，台灣能在全球科技領域中占有一席之地，靠的正是研究與創新的力量。沒有科技研發，就沒有今天的台灣；沒有不斷創新，就沒有台灣的未來。唯有全力支持科研人才、深化國際交流，才能讓台灣在激烈的全球競爭中持續發揮關鍵影響力。 中央大學教授孫慶成。記者董俞佳／攝影 海洋大學校長許泰文。記者董俞佳／攝影 「第23屆有庠科技獎」今天舉辦頒獎典禮，本屆最高榮譽「有庠科技講座獎」共有五位得主，包括陽交大學附設醫院副院長邱士華（右二）、中央大學教授孫慶成（左一）、海洋大學校長許泰文（左二）、清華大學教授賴志煌（中）等人。記者董俞佳／攝影

