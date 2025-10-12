快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

華梵大學佛藝系舉辦作品義賣 四大名師聯展免費參觀

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
善導寺住持大慧法師（右）仔細欣賞華梵佛藝系廖偉淇的展覽作品。圖／華梵大學提供
善導寺住持大慧法師（右）仔細欣賞華梵佛藝系廖偉淇的展覽作品。圖／華梵大學提供

華梵大學近日舉「佛教藝術學系」首次作品義賣聯展，集結工藝界四大名師，從畫作、陶藝、金工到鋦瓷，以精湛手藝展現時尚、藝術與心靈的雅韻對話，義賣所得將捐助學校整建陶瓷教室。

華梵大學說，「佛藝雅韻」教師聯展於國慶連假期間在華梵大學板橋中心「橋藝術空間」開幕，參展教師陳俊吉、金優石、廖偉淇與陳高登等四人均為佛藝系名師，系主任陳俊吉以膠彩佛畫聞名，韓籍金優石專攻手拉坏與陶瓷彩繪，新銳藝術家廖偉淇擅長金工藝術，陳高登則是陶瓷修復鋦瓷藝術專家。

華梵大學表示，130餘件作品個個精雕細琢，從莊嚴華麗的佛畫、時尚精雅的大漆陶罐，到小巧玲瓏的茶具、香座等，風格多元且宗教性、藝術性、生活應用性兼具，開幕期間吸引許多佛教界大老和藝文愛好者前往觀賞。

善導寺住持大慧法師指出表示，藝術不僅可以豐富生活，更能豐富生命，踏進展廳看到這麼多高水準的作品，深深感受到華梵佛藝系的老師都是用生命在創作，希望參觀者滿載而歸。

楊英風藝術教育基金會董事長寬謙法師也說，華梵佛藝系努力讓佛教藝術更普遍存在於大眾日常生活乃至生命層次，此次義賣的作品不僅豐富心靈，又能提高生活品質與作為日常應用，充分展現佛教藝術的具體成就，非常難能可貴。

華梵大學校長李天任指出，華梵大學是全國第一所佛教界人士創辦的高等學府，推動佛教藝術責無旁貸，感謝佛藝系老師熱心發起作品聯展義賣活動，所得將捐給學校作為華梵窯對面陶藝教室的整建費用，完成後對於陶藝教學、展演、研究與推廣將有更大的貢獻，歡迎大家共襄盛舉。

「佛藝雅韻」華梵佛藝系教師聯展與義賣活動將進行至10月14日為止，地點在華梵大學橋藝術空間，華梵大學表示，歡迎社會大眾免費前往參觀。

華梵大學 佛教 義賣

延伸閱讀

黃光男 「二82年華」畫展詩畫融合現新意 吸引許多觀眾、藏家

馬祖鐵板燒塔節熱鬧登場 百年信仰結合藝術創意超吸睛

流動的時間、抽象的哲學 HUBLOT X Daniel Arsham聯名款全球限量問世

華梵大學陳俊吉膠彩佛畫個展 獨創礦彩顏料創作

相關新聞

華梵大學佛藝系舉辦作品義賣 四大名師聯展免費參觀

華梵大學近日舉「佛教藝術學系」首次作品義賣聯展，集結工藝界四大名師，從畫作、陶藝、金工到鋦瓷，以精湛手藝展現時尚、藝術與...

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

台灣部分大學比照全球名校，培養出的博士須先到他校累積經驗2或3年，才能回母校應聘教職，以維持學術競爭力及避免「內循環」。但許多教授認為，在缺生又缺師的高教環境下，放寬「旋轉門」應是未來趨勢，但不能變相成為教師素質下降或不恰當的保護傘；也有校長直言，目前大學聘任制度最大缺陷是無法淘汰不適任者，聘錯一名教授的損失，粗估30年近5000萬，須有一段可以開除的「觀察期」。

慶祝建城150年 中央大學命名「恆春」小行星

為了歡慶恆春建城150周年，國立中央大學將編號724875號小行星正式命名為「恆春（Hengchun）」，以此向恆春半島...

應用諾貝爾奬得主技術 台師大領先全球開發「抽血檢測失智症」

克拉克（John Clarke）、德沃雷（Michel H. Devoret）與馬丁尼斯（John M. Martini...

大學生請心理假 取決教師態度

相較於公教人員身心調適假今上路，部分大專校院已於一一一學年率先實施學生心理假，至一一四學年，全台已有九成大專校院落實心理...

2026世界大學排名…半導體業助攻 產學評比我大學屢奪高分

2026 THE泰晤士高等教育世界大學排名於今日揭曉，大學端指出，受惠於近年半導體產業蓬勃發展，業界、大學接觸與合作愈來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。