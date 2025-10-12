華梵大學佛藝系舉辦作品義賣 四大名師聯展免費參觀
華梵大學近日舉「佛教藝術學系」首次作品義賣聯展，集結工藝界四大名師，從畫作、陶藝、金工到鋦瓷，以精湛手藝展現時尚、藝術與心靈的雅韻對話，義賣所得將捐助學校整建陶瓷教室。
華梵大學說，「佛藝雅韻」教師聯展於國慶連假期間在華梵大學板橋中心「橋藝術空間」開幕，參展教師陳俊吉、金優石、廖偉淇與陳高登等四人均為佛藝系名師，系主任陳俊吉以膠彩佛畫聞名，韓籍金優石專攻手拉坏與陶瓷彩繪，新銳藝術家廖偉淇擅長金工藝術，陳高登則是陶瓷修復鋦瓷藝術專家。
華梵大學表示，130餘件作品個個精雕細琢，從莊嚴華麗的佛畫、時尚精雅的大漆陶罐，到小巧玲瓏的茶具、香座等，風格多元且宗教性、藝術性、生活應用性兼具，開幕期間吸引許多佛教界大老和藝文愛好者前往觀賞。
善導寺住持大慧法師指出表示，藝術不僅可以豐富生活，更能豐富生命，踏進展廳看到這麼多高水準的作品，深深感受到華梵佛藝系的老師都是用生命在創作，希望參觀者滿載而歸。
楊英風藝術教育基金會董事長寬謙法師也說，華梵佛藝系努力讓佛教藝術更普遍存在於大眾日常生活乃至生命層次，此次義賣的作品不僅豐富心靈，又能提高生活品質與作為日常應用，充分展現佛教藝術的具體成就，非常難能可貴。
華梵大學校長李天任指出，華梵大學是全國第一所佛教界人士創辦的高等學府，推動佛教藝術責無旁貸，感謝佛藝系老師熱心發起作品聯展義賣活動，所得將捐給學校作為華梵窯對面陶藝教室的整建費用，完成後對於陶藝教學、展演、研究與推廣將有更大的貢獻，歡迎大家共襄盛舉。
「佛藝雅韻」華梵佛藝系教師聯展與義賣活動將進行至10月14日為止，地點在華梵大學橋藝術空間，華梵大學表示，歡迎社會大眾免費前往參觀。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言