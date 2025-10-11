快訊

燕巢舊營區轉型創新基地 橫山藝術季引領地方創生　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
燕巢橫山舊營區轉型創新基地，2025橫山藝術祭國慶連假期間登場，吸引大批民眾參與。記者郭韋綺／翻攝
燕巢橫山舊營區成功轉型創新基地，樹德科技大學策畫2025橫山藝術祭國慶連假期間登場，以共創、共融、共好為核心，融合藝術、設計、教育與永續精神，吸引大批民眾參與，也為燕巢地區注入新的文化能量

橫山藝術祭2018年迄今舉辦7年，已從一個USR大學社會責任實驗計畫，逐漸發展成燕巢地區的年度代表性藝文活動。橫山共創基地歷經多年深耕，不僅累積在地信任與合作模式，更被高雄市都市發展局視為淨零綠時尚實踐園區年度亮點，成為地方創生與城市再生的典型案例。

高雄市都市發展局副局長郭進宗指出，橫山USR團隊11年來持續投入，結合學校、社區與政府力量，成果屢獲肯定，橫山藝術祭早已超越傳統節慶，它代表的是城市如何透過文化再生推動地方創新。

農業局長姚志旺也以「橫山木馬風倒木創新設計合作計畫」為例，說明藝術如何與農業政策結合，他強調，將氣候變遷下的風倒木轉化為設計作品，不只是創意，更是農業循環利用的具體展現，當永續不再停留在政策口號，而能透過藝術轉化為市民日常，才是真正的社會力量。

青年局副局長汪小芬直言，青年創作是推動地方創新的驅動力，她認為橫山藝術祭展現地方即舞台的精神，為年輕世代提供實踐創意的場域。

身為推動者、校長王昭雄強調，橫山藝術祭是教育實踐，將USR能量帶出校園、走進社區，進而促進共榮與共學，藝術祭整合了學界、政府與社區，讓橫山舊營區從軍事邊陲轉型為創新基地，這是一段屬於高雄的地方創生故事。

計畫主持人、特聘教授盧圓華說明，橫山藝術祭系列活動包括展演、工藝聚落體驗與基地再造，透過跨域合作，讓在地居民與年輕世代都能參與其中，對燕巢而言，它不僅是一場藝術活動，更是長期社會實驗，透過USR推動教育、文化與永續結合，最終成為推動地方永續的最佳示範。

橫山藝術祭價值在於不只是地方節慶，更是台灣地方創生政策與淨零轉型藍圖的一塊拼圖，從燕巢的在地實踐，可以看見大學如何透過USR計畫引導資源、凝聚社群，將教育能量轉化為永續發展的驅動力。

2025橫山藝術祭國慶連假登場，注入新的文化能量，引領地方創生。記者郭韋綺／翻攝
2025橫山藝術祭國慶連假期間登場，注入新的文化能量，引領地方創生。記者郭韋綺／翻攝
2025橫山藝術祭國慶連假期間登場，吸引大批民眾參與。記者郭韋綺／翻攝
2025橫山藝術祭國慶連假登場，注入新的文化能量，引領地方創生。記者郭韋綺／翻攝
