應用諾貝爾奬得主技術 台師大領先全球開發「抽血檢測失智症」

克拉克（John Clarke）、德沃雷（Michel H. Devoret）與馬丁尼斯（John M. Martinis）10月7日獲頒諾貝爾物理學獎，表彰其「在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量量子化」。台師大今天表示，克拉克曾擔任學校講座教授，光電所更深化應用克拉克的研究，領先全球開發「抽血檢測失智症」技術，並成功導入臨床市場。

諾貝爾獎得主克拉克被視為超導電子學領域中的關鍵人物，SQUID（superconducting quantum interference device）「超導量子干涉元件」為目前全球最靈敏的磁性感測器，對基礎物理與醫學檢測具劃時代意義，克拉克則被譽為「King of SQUID」。

台師大表示，克拉克曾於2012至2017年由光電所邀請，擔任本校講座教授。台師大也有多名教授研究與SQUID相關，光電所教授謝振傑提出「轉移線圈架構」，為高溫（液態氮冷卻）的超導量子干涉元件帶來革命性的感測設計；教授廖書賢以此為基礎，開發出具備高靈敏度、低成本的高溫超導量子干涉元件核磁共振／磁振造影系統，可快速檢測病理。

台師大說，光電所講座教授洪姮娥先開發出獨步全球的「免疫磁減量檢測技術」，該技術利用磁性奈米粒子能以高準確率、快速結合生物分子或核酸的特性，廣泛應用於醫、農、林、漁、牧檢測及基因轉殖等生技領域，爾後該技術更結合謝振傑研發的超導量子干涉元件系統，其靈敏度更加，也讓失智症能以抽血方式提早檢測、預防。

上述技術則由磁量生技總經理楊謝樂協助商品化，該技術取得衛福部食藥署認證，已於全台多家大型醫院開放自費檢測服務，造福臨床診斷。此技術亦被嬌生公司旗下楊森藥廠採用多年，作為失智症新藥開發中評估藥效的重要工具，目前已進入美國食品藥物管理署（FDA）認證最後階段。

台師大說，光電所在台大醫院進行臨床試驗時，克拉克也曾提供專業諮詢和技術建議，之後更協助校內大腦科學研究中心，推動腦磁圖技術的跨領域應用，廣泛服務於認知科學、感覺神經及心理學等研究領域，促進台師大於腦科學研究的學術影響力。

