大學生請心理假 取決教師態度

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

相較於公教人員身心調適假今上路，部分大專校院已於一一一學年率先實施學生心理假，至一一四學年，全台已有九成大專校院落實心理假，但學生團體指出，即便上路多年，但學生敢不敢請心理假仍取決於教師的態度。

根據教育部統計，一一一學年，有十一所大專校院率先實施心理假，至一一四學年已有一三五所學校推動，四年來學校數成長約十一倍。高中心理假則於去年、一一三學年上路。

台師大學生會長黃莨騰觀察，台師大一一二學年上學期，心理假僅占所有請假種類約百分之七，學生敢不敢請心理假，仍取決於教師態度，若老師閒言閒語，如特別在班上點名「誰今天請了心理假」、「又有人請心理假了怎麼辦」，學生便可能有需求也不敢使用。

黃莨騰表示，學生可能經歷分手，甚至是前一天上台報告表現太差而懊悔，都可透過請假調適，否則學生受情緒困擾、沒有餘裕接受其他的知識，來學校也無法學習，那何不請假在家調適。呼籲無論是教師或學生都應正視自身的心理需求，「適度調適絕對很重要。」

但也有不具名的大學教授說，心理假上路以來，學生各種奇怪的請假理由都有，且不用檢具證明，舉凡跟男友、父母吵架，球賽輸球心情太差等都是請假理由，「這在以前都很難想像。」

全中教理事長史美奐表示，高中生請假，家長出示同意證明即可，無論事假、病假等教師都不會阻擋也無需證明，因此多不會特別提及是使用心理假；且現在社會風氣也變了，教師管愈多被投訴的風險可能愈高，「只要家長負責，那就去吧。」

身心調適假 大學生 教師 大學教授

