2026泰晤士世界大學排名出爐！ 台大、陽明交大產學奪滿分

2026 THE泰晤士高等教育世界大學排名於今日公布，上榜大學計2191所。台大整體排名140名，較2025年度172名再進步32名，且台大與陽明交大等校於產學（Industry）一項上都拿下滿分一百分。但學界也指出，可惜產學評分佔比不高，對整體排名影響有限，整體排名要好仍取決於研究表現。

根據THE大學排名研究方法，其評分包括教學、研究環境、研究品質、國際聲望、產學等五大核心項目，再於核心項目中細分18項指標。五大核心項目中，以研究品質分數占比達30%最高，其次為研究環境、教學各別約29%，國際聲望7.5％，產學則為4％。

台大指出，學校於產學合作項目上表現最突出，排名世界第一，產學合作收入及專利表現上皆獲得滿分一百分，其他在多項教學、研究、國際化相關的指標上獲得超過90分的佳績。

台大圖資系講座教授黃慕萱分析，ＴＨＥ著重的仍是研究品質與環境，兩者佔分近六成，佔據整體排名的主要因素也幾乎決定了大學的名次。國內大專校院產學能力強，「有一項特別好當然也是好事。」但產學項目佔分很少，對整體排名實則不會有非常大的影響，因此要排名要好還是取決於研究，提升研究，自然排名會向前。

陽明交大主任秘書蔡金吾也表示，陽明交大於產學一項的排行多在世界前1％，如專利數、教師持有產學計畫金額表現都在水準之上，但較可惜的是，產學分數整體評分佔比較低，學校排名就相對吃虧。

除了台大外，進入THE排行前500百名的台灣大專校院，依序分別為中國醫藥大學，排名301至350間；亞洲大學、台科大、清大、陽明交大、北醫大，排名區間位於401至500。

另外，2026年THE整體排名最佳為英國牛津大學，美國麻省理工學院居次，美國普林斯頓大學與英國劍橋大學分居第三。

