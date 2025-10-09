2026世界大學排名…半導體業助攻 產學評比我大學屢奪高分

2026 THE泰晤士高等教育世界大學排名於今日揭曉，大學端指出，受惠於近年半導體產業蓬勃發展，業界、大學接觸與合作愈來愈頻繁，根據排行資訊，台灣有8所大專校院於產學表現上都拿到95分以上的好成績。

THE排行指出，2026我國上榜的大專校院於產學一項上多能拿下高分，台大、陽明交大各別獲得滿分一百分，成大與清大也各別拿下99.8分、中央大學99分、台科大97.8分，均以理工電機領域見長。

陽明交大主任秘書蔡金吾分析，大專校院產學表現優和產業息息相關，綜觀近年，台灣大專校院的產學指標均逐年進步，評估仍是受惠於電子電機、半導體等產業發展，業界借助學校共同研究、發表的機會愈來愈高。

蔡金吾也說，台灣的產業非常集中，大學很容易跟和業界有連結，無論是距離或文化上都很接近，產學研究確實是台灣大專校院的強項。

但蔡金吾也談到，國際排名調查除了會參考論文引用數、博士班人數等各項客觀指標外，仍有部分是教學和研究聲望，其向世界各地學者調查，認為哪些學校研究較好或教學較佳，如此就牽涉到主觀的印象分數。其實國內頂大研究水準都不錯，只是台灣非以英文為母語、品牌包裝也稍弱，如何將研究成果推廣至國外是未來能努力之處。

台大則表示，對各種排名皆會虛心參酌，作為改進的參考。未來將持續深耕研究關鍵重點議題、促進國際化與國際合作，努力提升研究影響力與國際聲望，也會持續善盡大學的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才。

