大學生請心理假 學團：仍取決於教師態度

公務人員增訂每年三日身心調適假併入事假，並於10月10日起正式上路。部分大專校院已於111學年率先實施學生心理假，至114學年，全台已有9成大專校院落實心理假，但學生團體指出，即便上路多年，但學生敢不敢請心理假，仍取決於教師的態度。

根據教育部統計，111學年起由11所大專校院率先實施心理假，爾後學校多跟進，至114學年已有135所學校推動，四年來學校數成長約11倍。

台師大學生會長黃莨騰觀察，台師大112學年上學期，心理假佔所有請假種類約7％。但學生敢不敢請心理假，仍取決於教師態度，若老師閒言閒語，如特別在班上點名誰今天請了心理假、稱又有人請心理假了怎麼辦，學生便可能有需求也不敢使用。

黃莨騰也說，學生沒必要把自己弄到動彈不得才請心理假，如可能經歷分手，甚至是前一天上台報告表現太差而懊悔，都能夠請假調適，否則學生受情緒困擾、沒有餘裕接受其他的知識，來學校也無法學習，那何不請假在家調適。呼籲時代在變，無論是教師或學生，都應正視自己身的心理需求，「適度調適絕對很重要。」

但也有大學教授指出，心理假上路以來學生各種奇怪的理由都有，且不用檢具證明，理由如跟男友或父母吵架，甚至還有球賽輸球心情太差，「這在以前都很難想像。」老師只能准假，但都感到不以為然。

另外，高中心理假則於去年113學年上路。全中教理事長史美奐談到，現在高中生請假家長出示同意證明即可，無論事假、病假等教師都不會阻擋也無需證明，因此多不會特別提及是使用心理假。又現在社會風氣也變了，管愈多被投訴的風險可能還愈高，學校還遇過家長幫學生段考請假是要出國，也真的沒轍，「只要家長負責，那他就去吧。」

