日學者北川進獲諾貝爾化學獎 與中醫大附醫合作育人才

中央社／ 台中9日電
2025諾貝爾化學獎得主揭曉，日本化學家北川進（左起）、英國化學家羅布森和美國化學家亞基共同獲獎。美聯社
日本京都大學整合細胞材料科學研究所特聘教授北川進榮獲2025年諾貝爾化學獎，中國醫藥大學附設醫院今天表示，與北川進簽署合作備忘錄，促進雙邊研究與人才培育。

對於北川進榮獲諾貝爾化學獎，中國醫藥大學附設醫院今天發布新聞稿指出，中醫大附醫與京都大學整合細胞材料科學研究所（iCeMS）自2021年起建立長期合作關係。

中醫大附醫說明，北川進與中醫大附醫院長周德陽於2022年1月簽署學術合作與交流備忘錄（MOU），同年12月在台中成立「京都大學iCeMS台灣辦公室」，促進雙邊研究與人才培育。

2024年7月，雙方再度簽署擴大合作協議，由周德陽與iCeMS新任所長上杉志成共同簽署，持續深化細胞治療、外泌體與再生醫學等領域的合作。近期雙方於台中成立「先進醫藥研發聯合重點實驗室」，這是京都大學在全球設立的第13個研發中心。

周德陽表示，北川進榮獲諾貝爾獎殊榮，不僅肯定其在化學與材料科學領域的傑出貢獻，也展現京都大學iCeMS在跨領域研究的領先地位。中醫大附醫將持續深化與京都大學的合作，結合iCeMS的材料創新能量與中醫大附醫的臨床轉譯優勢，推動再生醫學與精準醫療的發展，讓創新研究真正造福病人。

中醫大附醫指出，北川進長年帶領iCeMS團隊推動跨領域整合，將化學、物理與生物醫學結合，開創兼具材料創新與臨床應用的新典範。雙方合作不僅促進台日科研交流，也讓台中成為京都大學全球研發網絡的重要據點，象徵台日醫學合作的新里程碑。

京都 中醫 材料 諾貝爾獎

