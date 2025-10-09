快訊

嘉大中草藥綠色萃取技術榮登亞洲最大藥展舞台 網紅校友助攻行銷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學代表台灣參加在日本橫濱舉辦的「2025 BioJapan」，團隊展出多項創新研究成果與應用技術，強化與國際生醫產業鏈結。圖／讀者提供
嘉義大學代表台灣參加在日本橫濱舉辦的「2025 BioJapan」，團隊展出多項創新研究成果與應用技術，強化與國際生醫產業鏈結。圖／讀者提供

嘉義大學推動國際科研與產學合作，8日至10日代表台灣參加在日本橫濱舉辦的「2025 BioJapan」，這場亞洲最大的新藥與再生醫藥展會，聚集全球頂尖生醫、再生醫學與健康科技產業。嘉大團隊展出多項創新研究成果與應用技術，展現科研能量，並強化與國際生醫產業鏈結。網紅校友柯莉絲汀也到場參展，與校長林翰謙帶領的團隊聯手行銷吸晴。

嘉大由校長林翰謙率團出席，成員包括副校長陳瑞祥、生化科技學系教授陳政男及產學創育推廣中心專員劉亮妤。團隊主打以「植物外泌體相容型綠色溶劑」為核心的中草藥綠色萃取技術，結合低溫與超音波等永續製程，不僅減少環境衝擊，更穩定外泌體奈米粒子尺寸，提升活性成分保存效率。此技術已應用於保健食品、醫療器材及精準治療平台，展現高附加價值與產業轉化潛力。

嘉大的中草藥外泌體研究成果吸引多國業者關注。展會期間，團隊與印度MarksManHealthcare Communications PVT、日本Sakurai Yuki及Tokyo IMG Clinic等公司進行技術交流，探討台灣原生藥用植物外泌體的生醫應用及策略合作可能，展現台灣科研在國際市場的競爭力。

林翰謙表示，BioJapan為國際生技與醫療產業的重要平台，嘉大能在此展現從綠色萃取到外泌體應用的突破技術，象徵研究水準已與國際接軌，也開啟更多跨國合作契機。未來嘉大將持續深化產學鏈結與國際交流，推動創新科研成果落地，為生醫與健康科技產業注入新動能，讓台灣在亞太生技研發領域中占有一席之地。

嘉義大學代表台灣參加在日本橫濱舉辦的「2025 BioJapan」，團隊展出多項創新研究成果與應用技術，強化與國際生醫產業鏈結。網紅校友柯莉絲汀（右）也到場參展，與校長林翰謙（中）帶領的團隊聯手行銷吸晴。圖／讀者提供
嘉義大學代表台灣參加在日本橫濱舉辦的「2025 BioJapan」，團隊展出多項創新研究成果與應用技術，強化與國際生醫產業鏈結。網紅校友柯莉絲汀（右）也到場參展，與校長林翰謙（中）帶領的團隊聯手行銷吸晴。圖／讀者提供
嘉義大學代表台灣參加在日本橫濱舉辦的「2025 BioJapan」，團隊展出多項創新研究成果與應用技術，強化與國際生醫產業鏈結。網紅校友柯莉絲汀（後排左四）也到場參展，與校長林翰謙帶領的團隊聯手行銷吸晴。圖／讀者提供
嘉義大學代表台灣參加在日本橫濱舉辦的「2025 BioJapan」，團隊展出多項創新研究成果與應用技術，強化與國際生醫產業鏈結。網紅校友柯莉絲汀（後排左四）也到場參展，與校長林翰謙帶領的團隊聯手行銷吸晴。圖／讀者提供

嘉大 團隊 綠色

