泰晤士世界大學2026排名 台大躍升第140、產學合作奪冠
THE 2026 泰晤士高等教育世界大學排名於台灣時間今天上午公布，上榜大學總計2191所，國立台灣大學排名140名，相較2025年度172名再進步32名。
台大表示，在本年度THE大學排名中，台大在各項教學、研究、產學合作、國際化評比項目中多呈進步。產學合作（Industry）項目上表現最為突出，排名世界第一，在產學合作收入 (Industry income）及專利表現 （Patents） 上皆獲得滿分100分。其他在多項教學、研究、國際化相關的指標上亦獲得超過90分的佳績。
此外，台大說，值得一提的是，台大過去一年來獲得多項國際高教界奧斯卡等級的獎項肯定。在教學一項上，台大以學習者為中心的全方位支持系統，獲得THE Awards Asia 2025「傑出學生支持」獎（Outstanding Support for Students）；就業方面，台大以「賦能未來人才」計畫，於2025 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 學習與發展（Learning & Development）領域中，獲「最佳職能與技能發展（Best Competencies and Skill Development）」銅獎。
台大也推出國際引路人計畫，獲得2024年英國國際先鋒獎（The PIEoneer Awards）最大獎年度先鋒獎（PIEoneer of the Year）及國際就業影響力獎（Employability International Impact Award）。於永續與社會責任方面，於THE Impact Rankings 2025以SDG 3健康與福祉、SDG 14保育海洋生態與SDG 9工業化、創新及基礎建設名列全球第14名。
台大也表示，對於各種排名皆會虛心參酌，作為改進的參考。未來將持續深耕研究關鍵重點議題，促進國際化與國際合作，努力提升研究影響力與國際聲望。也會持續善盡大學的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才。
