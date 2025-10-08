廢料變飼料養雞也能減碳 嘉大低碳養雞技術奪「未來科技獎」
嘉義大學跨領域研究團隊以創新的「提升雞隻生產效益、減少碳足跡」技術，勇奪有科研界奧斯卡之稱的 「2025未來科技獎」，不僅在超過500組參賽團隊中脫穎而出，更是今年農業生產領域唯一獲獎的技術，展現在永續農業與低碳畜牧領域的卓越研發實力。
頒獎典禮將於10月18日在台北世貿一館舉行，並於16日至18日的「2025台灣創新技術博覽會－未來科技館」中公開展示。
嘉大獲獎團隊由動物科學系教授陳國隆領軍，集結農業科學博士學位學程李越勝博士、應用化學系教授古國隆、微生物免疫與生物藥學系副教授謝佳雯、教授翁博群、教授朱紀實、生化科技學系副教授魏佳俐及農業科學博士學位學程蕭雅齡博士生等多位專家，並與農業部畜產試驗所合作，組成堅強的跨領域研發陣容。
嘉大團隊掌握「淨零碳排」與「無抗養殖」的國際趨勢，利用枯草芽孢桿菌LYS1進行農業副產物（如豆殼、麩皮、菇包）發酵，將廢棄物轉化為高效飼料添加物，不僅減少廢棄物堆置與燃燒，也大幅提升雞隻飼養效率，實現循環經濟與綠色生產模式。
技術效益驚人，包括取代魚粉並增效：添加1–2%的發酵產物（FPA）可完全取代魚粉，提升生產效率12%、經濟效益9%。
取代抗生素：僅需0.1%乾式發酵產物（FPB）即可取代抗生素生長促進劑，降低抗藥性風險並提升效益7.8%。
提升動物健康：LYS1對禽畜常見的大腸桿菌、沙門氏菌與金黃色葡萄球菌具良好抗菌力，有助減少疾病發生。
這項技術已達TRL9成熟度，具備量產與實地應用能力，並取得發明專利與SCI Q1期刊論文發表。嘉大團隊也曾獲國家新創獎與農業生技創業競賽佳績，技術實力備受肯定。未來將持續拓展應用至豬隻、反芻動物與水產養殖，推動臺灣畜牧業朝向低碳永續邁進。
嘉義大學表示，這項技術不僅替農業廢棄物找到高值化利用方式，也為畜牧產業提供減碳新解方，展現大學科研團隊在全球淨零浪潮下的創新能量。
