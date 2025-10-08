TDK盃機器人全國競賽 明新科大勇奪「雙冠王＋大滿貫」成最大贏家

第29屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」於中秋連假進行決賽，經過3天的激烈競技，明新科技大學勇奪雙料冠軍，成最大贏家，拿下「自動組」冠軍、亞軍及創意特優獎，「遙控組」冠軍、亞軍、殿軍及創意特優獎，並榮獲全國唯一TDK大獎，寫下TDK盃機器人大滿貫紀錄。

本屆比賽全國共計17所大專校院、45支隊伍參賽，參賽隊伍需操控機器人跨越5大關卡，角逐年度機器人創意與實作的最高榮耀。冠軍隊伍各獲20萬獎金，並前往日本觀摩NHK Robocon機器人大賽，拓展國際視野。

教育部技職司長楊玉惠頒獎給明新科大雙冠王，肯定得獎隊伍的表現。「明新科大電機系-三人行」拿下自動組競賽獎冠軍，「明新科大機械系-大調查部隊」勇奪遙控組競賽獎冠軍。明新科大獲頒全國唯一 TDK 大獎。

明新科大表示，決戰日冠亞軍對決火花四射，自動組與遙控組決賽雙雙出現明新科大兩隊搶冠「兄弟鬩牆」戲碼，遙控組冠軍戰況最為激烈，得分相同下，僅能以幾乎無法分辨先後的0.1秒內差距分勝負。

今年競賽主題為「群英會雲林」，參賽隊伍需操控機器人完成跨越橋梁、精準運送、農產收穫與蜿蜒登高路線等任務，檢驗設計創意、控制精度與團隊默契。

明新科技大學連續25年參加TDK盃，已累積23座冠軍獎項，成績斐然。校長呂明峯表示，「TDK盃是全國技專校院機器人競賽的指標性舞台，師生多年來全力投入設計、製作與測試，最終勇奪雙料冠軍，寫下校史新頁，令人感動與驕傲。」

校方表示，佳績背後凝聚電機系、電子系、機械系師生的心血，由詹榮茂、顏培仁、周靜娟、張本仁、賴國銘等老師組成的教練團，長達2百天的悉心指導與陪伴，讓機器人充分展現選手們的創意，利用活躍的創新思維破解難題，並依靠穩紮穩打的技術克服關卡，充分展現明新科大在創新研發與實作能量上的堅強實力。 第29屆TDK盃，電子系包辦創意獎特優獎，由TDK執行長施國亮主任(中)頒獎，參賽隊伍在創意表現優異。圖／明新科大提供 第29屆TDK盃，機械系「大調查部隊」隊伍(右)獲得「遙控組」冠軍及電機系「三人行」隊伍(左)獲得「自動組」冠軍，教育部技職司長楊玉惠司(右七)親自頒獎肯定參賽學生表現。圖／明新科大提供

商品推薦