快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

TDK盃機器人全國競賽 明新科大勇奪「雙冠王＋大滿貫」成最大贏家

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
第29屆TDK盃明新科技大學榮獲全國唯一TDK大獎， TDK文教基金會簡鳳龍總經理(左)頒獎獎勵在校園推動競賽傑出貢獻，由校長呂明峯(右)代表接受獎項。圖／明新科大提供
第29屆TDK盃明新科技大學榮獲全國唯一TDK大獎， TDK文教基金會簡鳳龍總經理(左)頒獎獎勵在校園推動競賽傑出貢獻，由校長呂明峯(右)代表接受獎項。圖／明新科大提供

第29屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」於中秋連假進行決賽，經過3天的激烈競技，明新科技大學勇奪雙料冠軍，成最大贏家，拿下「自動組」冠軍、亞軍及創意特優獎，「遙控組」冠軍、亞軍、殿軍及創意特優獎，並榮獲全國唯一TDK大獎，寫下TDK盃機器人大滿貫紀錄。

本屆比賽全國共計17所大專校院、45支隊伍參賽，參賽隊伍需操控機器人跨越5大關卡，角逐年度機器人創意與實作的最高榮耀。冠軍隊伍各獲20萬獎金，並前往日本觀摩NHK Robocon機器人大賽，拓展國際視野。

教育部技職司長楊玉惠頒獎給明新科大雙冠王，肯定得獎隊伍的表現。「明新科大電機系-三人行」拿下自動組競賽獎冠軍，「明新科大機械系-大調查部隊」勇奪遙控組競賽獎冠軍。明新科大獲頒全國唯一 TDK 大獎。

明新科大表示，決戰日冠亞軍對決火花四射，自動組與遙控組決賽雙雙出現明新科大兩隊搶冠「兄弟鬩牆」戲碼，遙控組冠軍戰況最為激烈，得分相同下，僅能以幾乎無法分辨先後的0.1秒內差距分勝負。

今年競賽主題為「群英會雲林」，參賽隊伍需操控機器人完成跨越橋梁、精準運送、農產收穫與蜿蜒登高路線等任務，檢驗設計創意、控制精度與團隊默契。

明新科技大學連續25年參加TDK盃，已累積23座冠軍獎項，成績斐然。校長呂明峯表示，「TDK盃是全國技專校院機器人競賽的指標性舞台，師生多年來全力投入設計、製作與測試，最終勇奪雙料冠軍，寫下校史新頁，令人感動與驕傲。」

校方表示，佳績背後凝聚電機系、電子系、機械系師生的心血，由詹榮茂、顏培仁、周靜娟、張本仁、賴國銘等老師組成的教練團，長達2百天的悉心指導與陪伴，讓機器人充分展現選手們的創意，利用活躍的創新思維破解難題，並依靠穩紮穩打的技術克服關卡，充分展現明新科大在創新研發與實作能量上的堅強實力。

第29屆TDK盃，電子系包辦創意獎特優獎，由TDK執行長施國亮主任(中)頒獎，參賽隊伍在創意表現優異。圖／明新科大提供
第29屆TDK盃，電子系包辦創意獎特優獎，由TDK執行長施國亮主任(中)頒獎，參賽隊伍在創意表現優異。圖／明新科大提供
第29屆TDK盃，機械系「大調查部隊」隊伍(右)獲得「遙控組」冠軍及電機系「三人行」隊伍(左)獲得「自動組」冠軍，教育部技職司長楊玉惠司(右七)親自頒獎肯定參賽學生表現。圖／明新科大提供
第29屆TDK盃，機械系「大調查部隊」隊伍(右)獲得「遙控組」冠軍及電機系「三人行」隊伍(左)獲得「自動組」冠軍，教育部技職司長楊玉惠司(右七)親自頒獎肯定參賽學生表現。圖／明新科大提供

延伸閱讀

運動部辦大專研討會 最夯AI也入題

史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」

特別預算200億挹注高等教育 教團憂心恐非持續性政策

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

相關新聞

台師大第15任校長遴選 女足抽血案嚇退挑戰者 「延長徵求」2大咖出線

國立台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月底屆滿，台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，分別為現任教務長劉美慧...

TDK盃機器人全國競賽 明新科大勇奪「雙冠王＋大滿貫」成最大贏家

第29屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」於中秋連假進行決賽，經過3天的激烈競技，明新科技大學勇奪雙料冠軍，成最...

中原大學陳定睿與MIT次世代奈米電子元件技術登Nature

中原大學電子工程學系助理教授陳定睿，與麻省理工學院教授Jing Kong研究團隊合作，研究以靜電排斥力為核心的先進轉移技...

全球2000大學排名出爐！台灣31所學校入榜 「僅1所私大」擠進全國前五

世界大學排名中心（CWUR）近日公布2025年「全球前2000大學」名單，台灣共有數十所學校躋身榜單。其中，國立台灣大學...

文大董座台大開講 80歲陳泰然分享樂觀積極人生哲學

今日台大大氣系在思亮館舉行特聘講座教授、文化大學董事長陳泰然的「我的學思歷程——教學・研究・服務」講座，同時慶祝他的80...

找到大腦內閃亮的恆星 陽明交大團隊精準定位神經細胞放電

陽明交大神經科學研究所的研究團隊，成功開發出一項突破性的活體成像技術，可在大腦中精準捕捉神經細胞的放電活動。研究團隊形容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。