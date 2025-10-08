台師大第15任校長遴選 女足抽血案嚇退挑戰者 「延長徵求」2大咖出線

國立台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月底屆滿，台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，分別為現任教務長劉美慧與現任副校長宋曜廷，雙方於今天上午舉行治校理念說明會。校長任期為4年，依規定可續聘一次，第15任校長將於明年2月22日就任。

台師大於今年7月7日起對外公開徵求第15任校長候選人，但據了解，本欲角逐校長者眾，但7至8月間台師大爆發女足抽血案，部分人士隨即收手，導致時至今年8月候選人仍僅有1人，因而由校方延長徵求候選人，近日由校長遴選委員會正式公告，候選人為劉美慧、宋曜廷。

校長治校理念說明會於今天上午在台師大和平校區舉行。校長遴選委員會表示，經遴選會召集人抽籤，發表順序依序為劉美慧、宋曜廷，治校說明時間30分鐘，並於說明結束開放意見交流。

劉美慧現為台師大教務長、特聘教授，美國明尼蘇達大學博士，曾任台師大教育系系主任、通識教育中心主任、師培學院院長等職務。

劉美慧於治校理念中表示表示，面對女足事件引發的信任危機，台師大正處於關鍵轉型時刻，治校理念不僅是追求卓越績效，更強調重建信任，以及核心理念如何改變台師大的保守文化。

劉美慧也表示，將以3大策略推動改革，包括自上而下重塑領導價值與制度，建立免責與容錯機制，鼓勵創新實驗；其二，自下而上強化師生參與及多元聲音，促進決策透明化；再者，則希望透過國際化與跨域合作引入外部刺激，營造開放多元氛圍。

宋曜廷為現任台師大副校長，美國匹茲堡大學博士後，曾任台師大心理與教育測驗研究發展中心主任、研發長、高教深耕計畫辦公室執行長等職。

宋曜廷治校理念則包括「三個奠基」、「五個躍升」，包括強化教學人才培育、強化教職員工生支持體系、優化校園教學空間等奠基措施；並提升學術、科技整合、招生、產學、以及台師大社會影響力。

