快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

台師大第15任校長遴選 女足抽血案嚇退挑戰者 「延長徵求」2大咖出線

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，並於今日舉行治校說明會。圖／聯合報系資料照片
台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，並於今日舉行治校說明會。圖／聯合報系資料照片

國立台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月底屆滿，台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，分別為現任教務長劉美慧與現任副校長宋曜廷，雙方於今天上午舉行治校理念說明會。校長任期為4年，依規定可續聘一次，第15任校長將於明年2月22日就任。

台師大於今年7月7日起對外公開徵求第15任校長候選人，但據了解，本欲角逐校長者眾，但7至8月間台師大爆發女足抽血案，部分人士隨即收手，導致時至今年8月候選人仍僅有1人，因而由校方延長徵求候選人，近日由校長遴選委員會正式公告，候選人為劉美慧、宋曜廷。

校長治校理念說明會於今天上午在台師大和平校區舉行。校長遴選委員會表示，經遴選會召集人抽籤，發表順序依序為劉美慧、宋曜廷，治校說明時間30分鐘，並於說明結束開放意見交流。

劉美慧現為台師大教務長、特聘教授，美國明尼蘇達大學博士，曾任台師大教育系系主任、通識教育中心主任、師培學院院長等職務。

劉美慧於治校理念中表示表示，面對女足事件引發的信任危機，台師大正處於關鍵轉型時刻，治校理念不僅是追求卓越績效，更強調重建信任，以及核心理念如何改變台師大的保守文化。

劉美慧也表示，將以3大策略推動改革，包括自上而下重塑領導價值與制度，建立免責與容錯機制，鼓勵創新實驗；其二，自下而上強化師生參與及多元聲音，促進決策透明化；再者，則希望透過國際化與跨域合作引入外部刺激，營造開放多元氛圍。

宋曜廷為現任台師大副校長，美國匹茲堡大學博士後，曾任台師大心理與教育測驗研究發展中心主任、研發長、高教深耕計畫辦公室執行長等職。

宋曜廷治校理念則包括「三個奠基」、「五個躍升」，包括強化教學人才培育、強化教職員工生支持體系、優化校園教學空間等奠基措施；並提升學術、科技整合、招生、產學、以及台師大社會影響力。

教務長劉美慧表示，台師大正處於關鍵轉型時刻，治校理念不僅是追求卓越績效，更強調重建信任。圖／聯合報系資料照片
教務長劉美慧表示，台師大正處於關鍵轉型時刻，治校理念不僅是追求卓越績效，更強調重建信任。圖／聯合報系資料照片
台師大副校長宋曜廷治校理念包括「三個奠基」、「五個躍升」。圖／聯合報系資料照片
台師大副校長宋曜廷治校理念包括「三個奠基」、「五個躍升」。圖／聯合報系資料照片

台師大 校長遴選 主任

延伸閱讀

台師大校長遴選 2候選人上午說明會談治校理念

女足國手：最珍貴生日禮物是重生 感謝村長父親救全村

綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她

台師大女足抽血事件 國科會：陳忠慶、周台英停權5年及4年

相關新聞

台師大第15任校長遴選 女足抽血案嚇退挑戰者 「延長徵求」2大咖出線

國立台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月底屆滿，台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，分別為現任教務長劉美慧...

TDK盃機器人全國競賽 明新科大勇奪「雙冠王＋大滿貫」成最大贏家

第29屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」於中秋連假進行決賽，經過3天的激烈競技，明新科技大學勇奪雙料冠軍，成最...

中原大學陳定睿與MIT次世代奈米電子元件技術登Nature

中原大學電子工程學系助理教授陳定睿，與麻省理工學院教授Jing Kong研究團隊合作，研究以靜電排斥力為核心的先進轉移技...

全球2000大學排名出爐！台灣31所學校入榜 「僅1所私大」擠進全國前五

世界大學排名中心（CWUR）近日公布2025年「全球前2000大學」名單，台灣共有數十所學校躋身榜單。其中，國立台灣大學...

文大董座台大開講 80歲陳泰然分享樂觀積極人生哲學

今日台大大氣系在思亮館舉行特聘講座教授、文化大學董事長陳泰然的「我的學思歷程——教學・研究・服務」講座，同時慶祝他的80...

找到大腦內閃亮的恆星 陽明交大團隊精準定位神經細胞放電

陽明交大神經科學研究所的研究團隊，成功開發出一項突破性的活體成像技術，可在大腦中精準捕捉神經細胞的放電活動。研究團隊形容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。