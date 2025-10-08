快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

今年來台緬甸僑生創新高 暨大接手145人開特輔班

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為紓解緬甸僑先部新生超額問題，國立暨南國際大學今年開設緬甸特輔班，開學首日安排華語聽力與閱讀能力測驗，將依測驗結果分班教學。圖／暨大提供
為紓解緬甸僑先部新生超額問題，國立暨南國際大學今年開設緬甸特輔班，開學首日安排華語聽力與閱讀能力測驗，將依測驗結果分班教學。圖／暨大提供

今年緬甸僑生來台求學狀況踴躍，近1200人申請就讀，創歷年新高，人數遠超台師大僑先部名額上限，教育部協調國立暨南國際大學接手承擔超額新生145人，暨大迅速整合華語文教學量能開設特別輔導班，協助新來的緬甸學子適應校園。

暨大指出，今年緬甸申請就讀114學年度僑生先修部近1200人，創下歷年新高，遠超過台灣師範大學僑生先修部容納上限；為確保緬甸僑生順利入學，教育部責成海外聯合招生委員會與台師大僑先部協調，由暨大接手承擔145名超額新生。

為紓解緬甸僑先部新生超額問題，並支持我國僑教政策擴增招收僑生規模，暨大立刻開辦「僑生先修部114學年度緬甸特別輔導班」，並整合校內華語文教學碩士學位學程及語文教學中心，配合相關系所師資，提供完善專業課程與學習資源。

暨大表示，緬甸特輔班開學首日，校方即安排華語聽力與閱讀能力測驗，後續將依學生測驗結果分班教學，以達到最佳教學成果，有效提升緬甸僑生的華語文能力；全校局處單位也動起來，全力協助緬甸學子盡快適應來台的全新生活及課業。

其中，學務處及秘書室提供生活扶助，教務處及語文教學中心投入課業輔導，總務處迅速完成校園整備，國際處更串連在學緬甸碩博士生組成學長姐服務團，並安排該校公共行政與政策系的優秀僑生校友厲志光擔任特輔班隨班助理員。

暨大校長武東星說，此次承接緬甸特輔班，是暨大對國家國際教育政策的深度響應，更是實踐僑教使命的重要里程碑，而暨大完善的僑外生學習與生活設施、專業課程資源、華語師資及輔導體系，能讓僑生在台安心學習，甚至留台深耕發展。

為紓解114學年度緬甸僑生先修部新生超額問題，國立暨南國際大學接手145名超額新生，並開設緬甸特別輔導班。圖／暨大提供
為紓解114學年度緬甸僑生先修部新生超額問題，國立暨南國際大學接手145名超額新生，並開設緬甸特別輔導班。圖／暨大提供
為協助緬甸特輔班僑生盡快適應校園生活，國立暨南國際大學安排僑生校友厲志光擔任隨班助理員（左），協助新來的緬甸學子適應校園。圖／暨大提供
為協助緬甸特輔班僑生盡快適應校園生活，國立暨南國際大學安排僑生校友厲志光擔任隨班助理員（左），協助新來的緬甸學子適應校園。圖／暨大提供

緬甸 暨大 華語

延伸閱讀

民銀搶進澳洲 公銀瘦身

兆豐、合庫都撤了 中信銀看上這一點逆勢搶灘澳洲

緬甸賊花9天挖地道直通金店 偷逾2千萬財物僅買1支手機就落網

涉14人命、詐騙430億元！緬北電詐明家犯罪集團一審宣判11人死刑

相關新聞

台師大第15任校長遴選 女足抽血案嚇退挑戰者 「延長徵求」2大咖出線

國立台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月底屆滿，台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，分別為現任教務長劉美慧...

TDK盃機器人全國競賽 明新科大勇奪「雙冠王＋大滿貫」成最大贏家

第29屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」於中秋連假進行決賽，經過3天的激烈競技，明新科技大學勇奪雙料冠軍，成最...

中原大學陳定睿與MIT次世代奈米電子元件技術登Nature

中原大學電子工程學系助理教授陳定睿，與麻省理工學院教授Jing Kong研究團隊合作，研究以靜電排斥力為核心的先進轉移技...

全球2000大學排名出爐！台灣31所學校入榜 「僅1所私大」擠進全國前五

世界大學排名中心（CWUR）近日公布2025年「全球前2000大學」名單，台灣共有數十所學校躋身榜單。其中，國立台灣大學...

文大董座台大開講 80歲陳泰然分享樂觀積極人生哲學

今日台大大氣系在思亮館舉行特聘講座教授、文化大學董事長陳泰然的「我的學思歷程——教學・研究・服務」講座，同時慶祝他的80...

找到大腦內閃亮的恆星 陽明交大團隊精準定位神經細胞放電

陽明交大神經科學研究所的研究團隊，成功開發出一項突破性的活體成像技術，可在大腦中精準捕捉神經細胞的放電活動。研究團隊形容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。