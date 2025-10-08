今年來台緬甸僑生創新高 暨大接手145人開特輔班

今年緬甸僑生來台求學狀況踴躍，近1200人申請就讀，創歷年新高，人數遠超台師大僑先部名額上限，教育部協調國立暨南國際大學接手承擔超額新生145人，暨大迅速整合華語文教學量能開設特別輔導班，協助新來的緬甸學子適應校園。

暨大指出，今年緬甸申請就讀114學年度僑生先修部近1200人，創下歷年新高，遠超過台灣師範大學僑生先修部容納上限；為確保緬甸僑生順利入學，教育部責成海外聯合招生委員會與台師大僑先部協調，由暨大接手承擔145名超額新生。

為紓解緬甸僑先部新生超額問題，並支持我國僑教政策擴增招收僑生規模，暨大立刻開辦「僑生先修部114學年度緬甸特別輔導班」，並整合校內華語文教學碩士學位學程及語文教學中心，配合相關系所師資，提供完善專業課程與學習資源。

暨大表示，緬甸特輔班開學首日，校方即安排華語聽力與閱讀能力測驗，後續將依學生測驗結果分班教學，以達到最佳教學成果，有效提升緬甸僑生的華語文能力；全校局處單位也動起來，全力協助緬甸學子盡快適應來台的全新生活及課業。

其中，學務處及秘書室提供生活扶助，教務處及語文教學中心投入課業輔導，總務處迅速完成校園整備，國際處更串連在學緬甸碩博士生組成學長姐服務團，並安排該校公共行政與政策系的優秀僑生校友厲志光擔任特輔班隨班助理員。

暨大校長武東星說，此次承接緬甸特輔班，是暨大對國家國際教育政策的深度響應，更是實踐僑教使命的重要里程碑，而暨大完善的僑外生學習與生活設施、專業課程資源、華語師資及輔導體系，能讓僑生在台安心學習，甚至留台深耕發展。 為紓解114學年度緬甸僑生先修部新生超額問題，國立暨南國際大學接手145名超額新生，並開設緬甸特別輔導班。圖／暨大提供 為協助緬甸特輔班僑生盡快適應校園生活，國立暨南國際大學安排僑生校友厲志光擔任隨班助理員（左），協助新來的緬甸學子適應校園。圖／暨大提供

