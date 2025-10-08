日本大學與研究所擬併為5年 力拚2026年制度化
日本部分大學已開放學生就讀大學加研究所5年一貫課程，而日本政府為了加強培養人才，已決定把這種學制制度化，最快於明年3月底前修改相關規定，力拚同年4月開始實施。
「讀賣新聞」報導，日本政府文部科學省（相當於教育部）預計在今天召開的「中央教育審議會」部門會議，啟動具體評估。中央教育審議會是文部科學大臣（相當於教育部長）的諮詢機關，職能為調查與審議教育、學術等相關的重要政策，以及提出相關建議。
一般而言，讀完日本的大學與研究所分別需要耗費4年與2年，取得博士為讀完研究所後再讀3年。
而上述方案的5年一貫教育為大學4年，再加上研究所1年，大學可選擇開放讓學生在大學階段先取得碩士班學分，再銜接研究所1年的課程，或是不先修碩班課程，也能銜接1年的研究所。
不過，文科省為了避免大學教育品質下降，將審查大學提出的課程方案。大學經過核可後，方可縮短就讀研究所的時間。
目前，有些大學開放符合一定條件的學生耗費3年修完大學學分後，就讀1年碩士班並畢業，像是一橋大學、慶應義塾大學（簡稱慶應大學）等部分日本大學，已經開放成績優異的學生，就讀這種一貫課程。
而東京大學也已在計劃於2027年秋季開設的新學院，實施這種5年一貫課程。
相較於歐美等地，日本擁有碩博士學位的專業人才相對較少。目前，僅1成左右的日本大學畢業生會攻讀研究所，遠低於英國、法國等國的3成。文科省期望透過5年一貫的學制鼓勵大學畢業生升學，進而擴大培養專業人才，提升日本的國際競爭力。
