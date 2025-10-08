台師大校長遴選 2候選人上午說明會談治校理念

台灣師範大學校長遴選委員會近日公告，通過資格審查的校長候選人為宋曜廷和劉美慧，今天上午將舉行治校理念說明會，並開放全體教職員工生參加。

台灣師範大學現任校長吳正己任期將於民國115年2月21日屆滿，台師大自今年7月7日起至8月25日公開徵求第15任校長候選人。

台灣師範大學第15任校長遴選委員會日前公告，根據第4次會議決議，通過資格審查的校長候選人名單（依姓氏筆畫順序公告）為宋曜廷和劉美慧，校長治校理念說明會將於10月8日上午舉行，在台師大和平校區設置實體會場，公館校區和林口校區設置視訊會場。

台師大校長遴選委員會表示，經遴選會召集人抽籤，候選人發表順序依序為劉美慧、宋曜廷，治校理念說明時間以30分鐘為原則，治校理念說明結束後，接續進行意見交流，邀請全體教職員工生踴躍參加。

劉美慧曾任台師大教育系系主任、台師大通識教育中心主任、台師大師資培育與就業輔導處處長等職，現任台師大教務長。

在治校理念書面資料中，劉美慧指出，面對女足事件引發的信任危機，台師大正處於關鍵轉型時刻，她將以3大策略推動改革，自上而下重塑領導價值與制度，建立免責與容錯機制；自下而上強化師生參與及多元聲音，促進決策透明化；透過國際化與跨域合作引入外部刺激，營造開放多元氛圍，並將「保守穩健」轉化為「開放創新」。

宋曜廷曾任台師大心理與教育測驗研究發展中心主任、台師大研發長、台師大高教深耕計畫辦公室執行長等職，現任台師大副校長。

在治校理念書面資料中，宋曜廷提到，台師大面臨少子化與高齡化改變招生與教育需求、人文社科邊緣化、教育品牌吸引力下降等挑戰，並提出強化教學與人才培育、創新學術發展、精準招生策略等因應之道，希望建構台師大成為「跨域共榮的綜合型大學」，培育「兼具人文與科技素養、為師為範的領導人才」。

商品推薦