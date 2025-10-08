快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

台師大校長遴選 2候選人上午說明會談治校理念

中央社／ 台北8日電

台灣師範大學校長遴選委員會近日公告，通過資格審查的校長候選人為宋曜廷和劉美慧，今天上午將舉行治校理念說明會，並開放全體教職員工生參加。

台灣師範大學現任校長吳正己任期將於民國115年2月21日屆滿，台師大自今年7月7日起至8月25日公開徵求第15任校長候選人。

台灣師範大學第15任校長遴選委員會日前公告，根據第4次會議決議，通過資格審查的校長候選人名單（依姓氏筆畫順序公告）為宋曜廷和劉美慧，校長治校理念說明會將於10月8日上午舉行，在台師大和平校區設置實體會場，公館校區和林口校區設置視訊會場。

台師大校長遴選委員會表示，經遴選會召集人抽籤，候選人發表順序依序為劉美慧、宋曜廷，治校理念說明時間以30分鐘為原則，治校理念說明結束後，接續進行意見交流，邀請全體教職員工生踴躍參加。

劉美慧曾任台師大教育系系主任、台師大通識教育中心主任、台師大師資培育與就業輔導處處長等職，現任台師大教務長。

在治校理念書面資料中，劉美慧指出，面對女足事件引發的信任危機，台師大正處於關鍵轉型時刻，她將以3大策略推動改革，自上而下重塑領導價值與制度，建立免責與容錯機制；自下而上強化師生參與及多元聲音，促進決策透明化；透過國際化與跨域合作引入外部刺激，營造開放多元氛圍，並將「保守穩健」轉化為「開放創新」。

宋曜廷曾任台師大心理與教育測驗研究發展中心主任、台師大研發長、台師大高教深耕計畫辦公室執行長等職，現任台師大副校長。

在治校理念書面資料中，宋曜廷提到，台師大面臨少子化與高齡化改變招生與教育需求、人文社科邊緣化、教育品牌吸引力下降等挑戰，並提出強化教學與人才培育、創新學術發展、精準招生策略等因應之道，希望建構台師大成為「跨域共榮的綜合型大學」，培育「兼具人文與科技素養、為師為範的領導人才」。

台師大 校長遴選 主任

延伸閱讀

康橋666師生勇闖日月潭3000米！九年級畢業前挑戰極限 實踐「帶得走」的教育

停辦不廢校！台南南化西埔國小校區轉身成社區學習基地

台師大綜合大樓起火！警消趕赴現場救災 緊急疏散70人

台師大英語適性閱讀比賽 第一名國小生比賽期間讀171本英文書

相關新聞

台師大第15任校長遴選 女足抽血案嚇退挑戰者 「延長徵求」2大咖出線

國立台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月底屆滿，台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，分別為現任教務長劉美慧...

中原大學陳定睿與MIT次世代奈米電子元件技術登Nature

中原大學電子工程學系助理教授陳定睿，與麻省理工學院教授Jing Kong研究團隊合作，研究以靜電排斥力為核心的先進轉移技...

全球2000大學排名出爐！台灣31所學校入榜 「僅1所私大」擠進全國前五

世界大學排名中心（CWUR）近日公布2025年「全球前2000大學」名單，台灣共有數十所學校躋身榜單。其中，國立台灣大學...

文大董座台大開講 80歲陳泰然分享樂觀積極人生哲學

今日台大大氣系在思亮館舉行特聘講座教授、文化大學董事長陳泰然的「我的學思歷程——教學・研究・服務」講座，同時慶祝他的80...

找到大腦內閃亮的恆星 陽明交大團隊精準定位神經細胞放電

陽明交大神經科學研究所的研究團隊，成功開發出一項突破性的活體成像技術，可在大腦中精準捕捉神經細胞的放電活動。研究團隊形容...

防震教具AI化 國際發明展大葉大學奪金又獲專利

大葉大學環境與安全工程學系博士班學生張維達、建國科技大學土木系講師蔡慕凡，各展數位能力與土木工程的專業能力，共同完成雙震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。