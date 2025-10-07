快訊

文大董座台大開講 80歲陳泰然分享樂觀積極人生哲學

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台大大氣系在思亮館舉行特聘講座教授、文化大學董事長陳泰然的「我的學思歷程——教學・研究・服務」講座。記者李芯／攝影
台大大氣系在思亮館舉行特聘講座教授、文化大學董事長陳泰然的「我的學思歷程——教學・研究・服務」講座。記者李芯／攝影

今日台大大氣系在思亮館舉行特聘講座教授、文化大學董事長陳泰然的「我的學思歷程——教學・研究・服務」講座，同時慶祝他的80歲生日，眾多氣象界重量級學者遠道而來，前後四任氣象局、氣象署長亦到場致意。陳泰然在講座上談到他在國內外參與研究的種種經歷，並從中分享其樂觀、積極的人生哲學。

陳泰然民國34年出生於台中縣大肚鄉成功村，民國57年畢業於台灣大學地理系氣象組，並在紐約州立大學奧伯尼分校大氣科學研究所取得碩士與博士學位。返國後，陳泰然在台大任教，並曾擔任台大教務長與學術副校長。在學術上他專精中尺度氣象及豪雨預測，定義了台灣和東亞中尺度災變天氣雨科學問題。

陳泰然在講座上，以1980年代的跨國合作經驗，談自己待人處事的人生哲學觀。他說，自己是主動、積極、正向、樂觀的人，並有「三不」的處事原則：不拒絕、不退縮、不後悔。1981年台灣發生肆虐桃竹苗地區的「528豪雨」，陳泰然受國科會之邀投入防災科技研究，並提出進行大型實驗計畫的構想。當年人力、財力、儀器設備不足，他便率團到美國國家大氣研究中心（NCAR）簡報，希望邀請美方投入研究。

陳泰然回憶，當時直接遭對方主持人潑冷水，質疑沒有經費、儀器、人力，憑什麼做這樣的實驗？但陳泰然仍抱持樂觀態度，會後親自向主持人表達誠意，隨後受邀觀摩美方的實驗，開啟了關鍵的學術連結。最終共有我國19個單位、美國15個大學與4個聯邦政府研究單位，共約1500人投入「台灣地區中尺度實驗計畫」（TAMEX），也是他具代表性的研究計畫之一。

前氣象署長程家平說，陳泰然不僅是傳道、授業、解惑者，也是一位學習、實踐、努力貢獻，並開創人生新境界的人生導師。因此，在氣象領域產官學邀集成立「台灣氣候服務聯盟」時，邀請了德高望重的陳泰然擔任理事長，原本僅答應擔任一年，後來完成了一屆（三年），目前已進入第二屆。

陳泰然與氣象署長呂國臣四十年前就讀大氣系時結緣，回憶在校園中看到的陳老師，呂國臣說他上課嚴謹、做事認真，往往在學生沒開口時，就知道學生想說什麼。而在氣象署，陳泰然長期協助栽培人員，十幾年來參與氣象署的國際跨域服務，協助國際資料交換等事宜，更在氣象跨域產業提供支持。

