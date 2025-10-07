快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
世界大學排名中心（CWUR）近日公布2025年「全球前2000大學」名單，台灣共有數十所學校躋身榜單。示意圖／AI生成
世界大學排名中心（CWUR）近日公布2025年「全球前2000大學」名單，台灣共有數十所學校躋身榜單。其中，國立台灣大學以全球第113名拿下全台首位，穩居領先地位；而私立大學則以中國醫藥大學表現最為突出，成為唯一打進全台前5的私校代表。

世界大學排名中心在評比時，會客觀引用公開可信的來源，並依據4大指標進行排名，包含師資品質（10%）、教育品質（25%）、校友就業（25%）以及研究表現（40%）。日前，CWUR公布2025年「全球前2000大學」名單，前3名皆由美國的大學奪下，依序為哈佛大學、麻省理工學院和史丹佛大學。

此次最新排名，台灣共有31所大學進榜，其中排名最佳的「國立台灣大學」以81.4分，排在全球113名，亞洲地區的第18名。而私立大學中，則由「中國醫藥大學」獲得74.3分，成為唯一擠進全國前5名的私立學校。據CWUR公布的榜單，台灣的大學前5名分別為，台灣大學、陽明交通大學成功大學清華大學及中國醫藥大學。

另外，「全球前2000大學」中的前10名共有八所美國的學校，其他兩所為英國大學。亞洲地區的冠軍是日本的東京大學，共獲得89.9分，世界排名13。

全球前2000大學 台灣排名前10名

國立台灣大學 81.4分 世界排名113

國立陽明交通大學 76.6分 世界排名328

國立成功大學 75.5分 世界排名406

國立清華大學 74.9分 世界排名461

中國醫藥大學 74.3分 世界排名509

長庚大學 73.1分 世界排名638

國立中央大學 72.8分 世界排名683

台北醫學大學 72.5分 世界排名720

國立中興大學 72.5分 世界排名723

國立台灣科技大學 71.7分 世界排名823

台灣大學 成功大學 中國醫藥大學 陽明交通大學 大學排名 清華大學 東京大學 哈佛大學

全球2000大學排名出爐！台灣31所學校入榜 「僅1所私大」擠進全國前五

