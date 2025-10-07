華梵大學陳俊吉膠彩佛畫個展 獨創礦彩顏料創作

華梵大學佛教藝術系主任陳俊吉舉辦膠彩佛畫個展，以個人獨創的礦彩顏料創作，將層層的繁花似錦化為佛身，讓佛畫從廟堂神桌走入當代藝術，成為生活中慰藉心靈的藝術品。

華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵佛教藝術系是兩岸三地大學中唯一發展出「膠彩佛畫」的系所，佛藝系主任陳俊吉近日於佛光山新竹法寶寺2樓藝文空間，舉行「全露法王身：陳俊吉膠彩佛畫個展」，將具宗教意象的佛畫與膠彩技法巧妙融合，以膠彩畫展演華嚴世界觀。

華梵大學校長李天任表示，陳俊吉不僅精熟傳統工藝，更將佛教哲理、華嚴宗思想內涵及當代視覺經驗注入創作，作品充滿繁複華麗的色彩，層層堆疊的礦彩更像是法界的重重世界，既有莊嚴的宗教氣息，也帶著近乎奇幻的超現實氛圍，為佛教藝術開拓出嶄新的道路。

陳俊吉表示，展覽名稱「全露法王身」，來自「華嚴經」思想，呈現佛身與法界渾然一體的境界，透過膠彩畫的細膩質感，以各種花卉構築佛的法身境界，繁花似錦的畫面彷彿將「莊嚴世界」全然展露，跳脫宗教膜拜的框架，從當代藝術角度詮釋佛性。

在導覽作品時，陳俊吉也特別以手電筒照射畫作，讓佛畫瞬間照映出金屬及礦物岩元素的微光，呈現「曖曖內含光」的時尚韻味。

國立台北藝術大學名譽教授林保堯提到，陳俊吉走遍中國大江南北，親自搜尋、開採、精研出天然礦物顏料，質地晶瑩透亮，色彩沉穩持久，用獨特的膠彩色系畫出「唯心所造」、「畫由心造」的華嚴法界，雖看不清佛菩薩形象，卻能帶觀者進入修行參禪的境界。

