華梵大學陳俊吉膠彩佛畫個展 獨創礦彩顏料創作
華梵大學佛教藝術系主任陳俊吉舉辦膠彩佛畫個展，以個人獨創的礦彩顏料創作，將層層的繁花似錦化為佛身，讓佛畫從廟堂神桌走入當代藝術，成為生活中慰藉心靈的藝術品。
華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵佛教藝術系是兩岸三地大學中唯一發展出「膠彩佛畫」的系所，佛藝系主任陳俊吉近日於佛光山新竹法寶寺2樓藝文空間，舉行「全露法王身：陳俊吉膠彩佛畫個展」，將具宗教意象的佛畫與膠彩技法巧妙融合，以膠彩畫展演華嚴世界觀。
華梵大學校長李天任表示，陳俊吉不僅精熟傳統工藝，更將佛教哲理、華嚴宗思想內涵及當代視覺經驗注入創作，作品充滿繁複華麗的色彩，層層堆疊的礦彩更像是法界的重重世界，既有莊嚴的宗教氣息，也帶著近乎奇幻的超現實氛圍，為佛教藝術開拓出嶄新的道路。
陳俊吉表示，展覽名稱「全露法王身」，來自「華嚴經」思想，呈現佛身與法界渾然一體的境界，透過膠彩畫的細膩質感，以各種花卉構築佛的法身境界，繁花似錦的畫面彷彿將「莊嚴世界」全然展露，跳脫宗教膜拜的框架，從當代藝術角度詮釋佛性。
在導覽作品時，陳俊吉也特別以手電筒照射畫作，讓佛畫瞬間照映出金屬及礦物岩元素的微光，呈現「曖曖內含光」的時尚韻味。
國立台北藝術大學名譽教授林保堯提到，陳俊吉走遍中國大江南北，親自搜尋、開採、精研出天然礦物顏料，質地晶瑩透亮，色彩沉穩持久，用獨特的膠彩色系畫出「唯心所造」、「畫由心造」的華嚴法界，雖看不清佛菩薩形象，卻能帶觀者進入修行參禪的境界。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言