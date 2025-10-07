陽明交大團隊精準定位大腦神經訊號 突破觀測瓶頸

陽明交大主導的團隊帶領跨國合作，利用「活動定位成像」技術，在大腦中精準捕捉神經細胞放電活動，如同在銀河中定位發光恆星，突破神經科學觀測瓶頸，有助於更瞭解大腦運作。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，人類的感覺、思考與記憶，都來自神經細胞間高速傳遞的電訊號，但這些訊號多發生在深層腦部，且轉瞬即逝，要即時觀察其細節非常困難；傳統光學成像受限於光線散射，影像常是一團模糊的光暈，難以分辨神經細胞活動全貌。

陽明交大神經科學研究所副教授陳摘文和林貝容，利用電壓敏感的螢光分子，追蹤神經細胞膜電位的微小變化，研究發現雖然神經訊號在空間上會彼此重疊，但在每個時間點只有少數神經元正在放電；團隊將這些稀疏的電訊閃光視為定位線索，就像天文學家追蹤星空閃爍般。

研究團隊利用「活動定位成像」技術，觀察活體老鼠中的海馬迴神經元，準確鎖定每次神經元放電的座標，累積數萬筆資料後，建構出高解析度的神經活動地圖。陳摘文形容，這項工作就像在浩瀚銀河中，找到一顆顆閃亮的恆星。

林貝容表示，這次突破是首次能分辨體積更小、排列更緊密的興奮性神經元，更清楚地理解這些掌管空間認知與記憶形成的關鍵細胞。儘管目前技術仍無法偵測不主動放電的「沉默神經元」，但已為神經影像的研究開啟嶄新方向。

