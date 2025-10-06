防震教具AI化 國際發明展大葉大學奪金又獲專利
大葉大學環境與安全工程學系博士班學生張維達、建國科技大學土木系講師蔡慕凡，各展數位能力與土木工程的專業能力，共同完成雙震波耐震建築創新教學模組，可用在實體科普活動也能在線上操作，獲得2025第二十一屆烏克蘭國際發明展金牌。
張維達目前任職嘉義市消防局，幼年隨家人移民國外，長大返台進入夢想中的防災救難消防工作，為提高防災宣導效果，他到大葉大學攻讀博士學位，接受系主任周中祺指導學習開發數位教具，並跨校與蔡慕凡合作，研發能在實體、線上操作的防震防災教具。
張維達經由大葉大學轉述表示，獲獎作品最大特色是「雙震波」，能同步模擬地震中常見的橫向與垂直震動，教學模組搭載兩層承載板，透過雙驅動模組與不規則鋸齒設計，帶動建築模型在不同震波，包括複合式地震波動下的結構反應；使用者可自行組裝樑柱與樓板組件，觀察各種結構配置下的耐震表現。
大葉大學環境與安全工程學系周中祺說，平日到各學校做消防防震科普教育，希望使用教具平價化，國中小學生在家都能做，因此他把推廣防震防災科普的核心理念與價值交給張維達發想，加上蔡慕凡工木工程專業，已做出可以把房子模型置入防震教具被上下、左右搖動，或在筆電、平板設計房子後引入防震教具程式，看看有阻尼器等防震設施是否比較耐震。
張維達英文能力好，把實體教育橋接到網路虛擬化，和蔡慕凡參加線上2025第二十一屆烏克蘭國際發明展，榮獲金牌。周中祺表示，地震力學化為可視化、可體驗的互動學習是得獎關鍵，這項發明已取得新型專利。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言