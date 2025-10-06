快訊

防震教具AI化 國際發明展大葉大學奪金又獲專利

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學環安系周中祺主任（右）指導博士生張維達製作的防震模擬教具，圖／大葉大學提供
大葉大學環安系周中祺主任（右）指導博士生張維達製作的防震模擬教具，圖／大葉大學提供

大葉大學環境與安全工程學系博士班學生張維達、建國科技大學土木系講師蔡慕凡，各展數位能力與土木工程的專業能力，共同完成雙震波耐震建築創新教學模組，可用在實體科普活動也能在線上操作，獲得2025第二十一屆烏克蘭國際發明展金牌。

張維達目前任職嘉義市消防局，幼年隨家人移民國外，長大返台進入夢想中的防災救難消防工作，為提高防災宣導效果，他到大葉大學攻讀博士學位，接受系主任周中祺指導學習開發數位教具，並跨校與蔡慕凡合作，研發能在實體、線上操作的防震防災教具。

張維達經由大葉大學轉述表示，獲獎作品最大特色是「雙震波」，能同步模擬地震中常見的橫向與垂直震動，教學模組搭載兩層承載板，透過雙驅動模組與不規則鋸齒設計，帶動建築模型在不同震波，包括複合式地震波動下的結構反應；使用者可自行組裝樑柱與樓板組件，觀察各種結構配置下的耐震表現。

大葉大學環境與安全工程學系周中祺說，平日到各學校做消防防震科普教育，希望使用教具平價化，國中小學生在家都能做，因此他把推廣防震防災科普的核心理念與價值交給張維達發想，加上蔡慕凡工木工程專業，已做出可以把房子模型置入防震教具被上下、左右搖動，或在筆電、平板設計房子後引入防震教具程式，看看有阻尼器等防震設施是否比較耐震。

張維達英文能力好，把實體教育橋接到網路虛擬化，和蔡慕凡參加線上2025第二十一屆烏克蘭國際發明展，榮獲金牌。周中祺表示，地震力學化為可視化、可體驗的互動學習是得獎關鍵，這項發明已取得新型專利。

大葉大學環安系周中祺主任（中）指導博士生張維達（左）、蔡慕凡，參加烏克蘭發明展奪金。圖／大葉大學提供
大葉大學環安系周中祺主任（中）指導博士生張維達（左）、蔡慕凡，參加烏克蘭發明展奪金。圖／大葉大學提供

大葉大學 地震 發明展

