快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

大學USR助地方創生 暨大傳承咖啡、華梵復興茶路

中央社／ 記者陳至中台北4日電
暨南大學推動USR（大學社會責任）實踐，傳承水沙連地區的咖啡產業，為地方創生投入心力。計畫主持人鄭健雄（圖）指出，在農業部、大學、產業端努力下，台灣的咖啡品質在世界已可算得上頂尖。中央社
暨南大學推動USR（大學社會責任）實踐，傳承水沙連地區的咖啡產業，為地方創生投入心力。計畫主持人鄭健雄（圖）指出，在農業部、大學、產業端努力下，台灣的咖啡品質在世界已可算得上頂尖。中央社

近年USR（大學社會責任）實踐蔚為風潮，結合鄰近社區特色成為重要發展策略，暨南大學傳承水沙連地區的咖啡產業，華梵大學則復興淡蘭古道的經典茶路，為地方創生投入心力。

位於南投縣的暨南大學近年推動「水沙連區域產業永續發展計畫」，結合當地的咖啡、餐飲產業。計畫主持人鄭健雄接受中央社記者採訪指出，在農業部、大學、產業端努力下，台灣的咖啡品質在世界已可算得上頂尖，且對消費者來說，本土咖啡也有新鮮、美味的優勢。

為打好人才基礎，暨南大學結合業界，開設一系列與咖啡產業相關的課程，從種植、採摘、咖啡豆的洗曬到烘焙、手沖技術等，鼓勵年輕學子投入「咖啡學」，進而為在地咖啡加值。

咖啡研究不僅讓暨大與在地社區連結，也因此跨出國界。鄭健雄提到，最早與日本接觸，是想借鏡地方創生的經驗，後來發現台灣早期咖啡的種植，可追溯到日治時期，很多品種是由日本引進，因此日本學界也對台灣的咖啡特別有興趣，派出很多師生來台「尋根」、觀摩台灣的咖啡產製技術。

另外，泰國和台灣都是處於熱帶、亞熱帶之間，地理環境和咖啡品種接近，因此技術上也有許多可以互相借鏡的地方。鄭健雄提到，近期就有泰國大學派出學生到暨大，學了一整個下午的咖啡知識，對台灣的咖啡產業留下深刻印象。

位於新北市的華梵大學，座落於「淡蘭古道」沿線，過去曾是茶農挑擔越嶺的正宗「茶路」。華梵近年透過USR計畫，結合石碇的歷史資源發展「旅創」文化產業。

計畫主持人蕭百興指出，古道從台北盆地東南進入山區往宜蘭方向，可以看到稜線上的霞光，而南石碇地區靠近翡翠水庫，可以見到湖島的景色，梯田茶園加上早年的礦業記憶，讓石碇有著「多維度」魅力。

華梵大學期盼將石碇營造成古道茶會之鄉，協助升級茶產業、打造「石碇追光茶」品牌，活化當地的紅磚房、石頭厝等，成為產業孵化據點，用藝術重現地方記憶。

蕭百興表示，石碇離台北市區大概只有30分鐘車程，希望透過地方創生，鼓勵更多民眾來走一遭，體驗充滿光明氛圍的古道茶會之鄉。

咖啡豆 石碇 暨南大學 華梵大學

延伸閱讀

瑞典隆德大學招生貼文「台灣改成台北」惹怒留學生 校方道歉曝原因

白宮推高教協議 去信9大學：簽約換金援

國際學生、聯邦經費兩大財源縮水 36所大學砍預算

紓壓未必得靠購物 收納專家從一杯百元咖啡建議「買空間」效果更佳

相關新聞

中興大學攜手亞昕集團 全國首設「土木工程國際專班」

因應台灣少子化、營建業缺工嚴重，亞昕集團今與國立中興大學合作，全國首設「土木工程國際專班」，延攬國際學生來台就讀，共招收...

大學USR助地方創生 暨大傳承咖啡、華梵復興茶路

近年USR（大學社會責任）實踐蔚為風潮，結合鄰近社區特色成為重要發展策略，暨南大學傳承水沙連地區的咖啡產業，華梵大學則復...

半導體光電人才需求增 中央大學設碩班招30人

近來半導體、光電產業人才需求大增，中央大學115學年度起將原「照明與顯示科技碩士班」，更名為「半導體光電科技碩士班」，預...

怕大一兒沉迷遊戲…父糾結筆電選擇 網友勸：效能重要、自律更關鍵

一名父親近日在「mobile01」論壇上分享，剛升大學的孩子堅持要購入電競筆電，理由是效能強大，不僅能玩遊戲、也能支援剪片。但他更希望孩子能把重心放在學習，例如運用AI工具提升能力，而非一開始就掉進遊戲的世界，因此陷入兩難。

逾300人受害…男扮女裸聊偷拍 台大啟動性平調查：仍可撤銷畢業證書

一名洪姓男子3年前起涉嫌在網路販賣性影像，並喬裝成女性誘使男網友、少年裸聊，側錄成影像後再變賣，台中地檢署痛斥該男並起訴...

台師大「鏟子超人」補助方案一天內秒殺 教育部也說讚

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，不少大學生研議利用連假時間前往光復鄉救災，對此，台師大、政大、中山、台北大學等均提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。