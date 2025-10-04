大學USR助地方創生 暨大傳承咖啡、華梵復興茶路

近年USR（大學社會責任）實踐蔚為風潮，結合鄰近社區特色成為重要發展策略，暨南大學傳承水沙連地區的咖啡產業，華梵大學則復興淡蘭古道的經典茶路，為地方創生投入心力。

位於南投縣的暨南大學近年推動「水沙連區域產業永續發展計畫」，結合當地的咖啡、餐飲產業。計畫主持人鄭健雄接受中央社記者採訪指出，在農業部、大學、產業端努力下，台灣的咖啡品質在世界已可算得上頂尖，且對消費者來說，本土咖啡也有新鮮、美味的優勢。

為打好人才基礎，暨南大學結合業界，開設一系列與咖啡產業相關的課程，從種植、採摘、咖啡豆的洗曬到烘焙、手沖技術等，鼓勵年輕學子投入「咖啡學」，進而為在地咖啡加值。

咖啡研究不僅讓暨大與在地社區連結，也因此跨出國界。鄭健雄提到，最早與日本接觸，是想借鏡地方創生的經驗，後來發現台灣早期咖啡的種植，可追溯到日治時期，很多品種是由日本引進，因此日本學界也對台灣的咖啡特別有興趣，派出很多師生來台「尋根」、觀摩台灣的咖啡產製技術。

另外，泰國和台灣都是處於熱帶、亞熱帶之間，地理環境和咖啡品種接近，因此技術上也有許多可以互相借鏡的地方。鄭健雄提到，近期就有泰國大學派出學生到暨大，學了一整個下午的咖啡知識，對台灣的咖啡產業留下深刻印象。

位於新北市的華梵大學，座落於「淡蘭古道」沿線，過去曾是茶農挑擔越嶺的正宗「茶路」。華梵近年透過USR計畫，結合石碇的歷史資源發展「旅創」文化產業。

計畫主持人蕭百興指出，古道從台北盆地東南進入山區往宜蘭方向，可以看到稜線上的霞光，而南石碇地區靠近翡翠水庫，可以見到湖島的景色，梯田茶園加上早年的礦業記憶，讓石碇有著「多維度」魅力。

華梵大學期盼將石碇營造成古道茶會之鄉，協助升級茶產業、打造「石碇追光茶」品牌，活化當地的紅磚房、石頭厝等，成為產業孵化據點，用藝術重現地方記憶。

蕭百興表示，石碇離台北市區大概只有30分鐘車程，希望透過地方創生，鼓勵更多民眾來走一遭，體驗充滿光明氛圍的古道茶會之鄉。

商品推薦