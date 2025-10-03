快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中興大學攜手亞昕集團，全國首設「土木工程國際專班」。記者趙容萱／攝影
中興大學攜手亞昕集團，全國首設「土木工程國際專班」。記者趙容萱／攝影

因應台灣少子化、營建業缺工嚴重，亞昕集團今與國立中興大學合作，全國首設「土木工程國際專班」，延攬國際學生來台就讀，共招收9名印度、印尼學生，學生讀完二年碩士專班後，留台就業，為全國首設營建類科系新型專班。

中興大學說明，配合台灣人口政策需求與台灣產業布局，教育部與國發會113學年起推動「國際產業人才教育專班」（新型專班），延攬國際學生來台就讀並留台就業。中興大學113及114學年度計核定通過7班、99個名額，其中土木工程學系所開設的「土木工程國際專班」，核定23名額，共招收到9名國際生。

亞昕集團董事長姚政岳表示，亞昕集團長期以來堅持「根本從教育做起」理念，唯有從教育的源頭開始投資，培育具備國際視野、專業技能與文化適應力的優秀人才，企業才能在全球化的競爭中立於不敗之地。亞昕與中興大學的合作，就是要打造一個從教育到就業的完整人才培育生態系統。

興大副校長蔡清標表示，此項計畫是教育模式的創新實踐，更是對產業轉型需求的積極回應，期望藉由產學攜手，為台灣企業育才攬才。

姚政岳指出，營建業在高科技產業的磁吸效應下，人才流失嚴重，再加上營建市場屬於本土與內需導向，外國籍優秀人才在投入台灣職場前，必須有適當的介面，提供專業、語言甚至環境適應上的訓練，才能無縫接軌台灣職場。新型專班正是一個理想的平台，可系統性地引進並培育國際人才，此次與中興大學合作，期盼共同為營建產業注入新動能。

中興大學攜手亞昕集團 全國首設「土木工程國際專班」

