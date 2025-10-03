半導體光電人才需求增 中央大學設碩班招30人

快訊

中央社／ 台北3日電
中央大學3日指出，115學年度起將原「照明與顯示科技碩士班」，更名為「半導體光電科技碩士班」，以因應全球半導體光電科技的發展趨勢和產業人才需求，預計招收30人。中央大學提供／中央社
近來半導體、光電產業人才需求大增，中央大學115學年度起將原「照明與顯示科技碩士班」，更名為「半導體光電科技碩士班」，預計招收30人。

中央大學今天發布新聞稿，光電科學與工程學系主任鄭恪亭指出，半導體光電科技是全球科技發展的關鍵領域，碩士班更名後，將更精確反映研究與課程的核心價值，提升國際能見度。未來將與產業界密切合作，強化學生的實務應用能力。

鄭恪亭表示，在課程規劃方面，將以「傅氏光學」、「晶體光學」、「矽光子學」及「光電半導體物理與元件」為核心必修課程，依據不同領域開設多元選修，兼顧理論深度與前瞻應用，協助學生銜接未來產業趨勢。

中大「半導體光電科技碩士班」115學年度甄試入學招收22名、考試入學8名，共計30名。

根據大專校院校務資訊公開平台資訊，目前包括台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、台灣師範大學、中興大學等國立大學，設有光電相關系所。

