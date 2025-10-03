半導體光電人才需求增 中央大學設碩班招30人

台大電資學院一名教授，20年前回國任教時已在美國有7年業界經驗，應可用這份資歷爭取以副教授聘任，但當時卻降級從助理教授起聘。如今高教圈仍有類似「高資低聘」個案，甚至因升等不過的爭議引發國賠案。「高資低聘」的大學教師升等權益是否不受保障，升等未通過恐求助無門？

2025-10-03 07:30